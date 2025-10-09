Türk: para la recuperación de Gaza tiene que haber rendición de cuentas por los abusos

1 minuto

Ginebra, 9 oct (EFE).- El alto el fuego anunciado este jueves es «de gran importancia», pero como parte de la recuperación en Gaza tiene que garantizarse un proceso de justicia transicional y rendición de cuentas por los abusos perpetrados, afirmó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

Deben ser investigadas y juzgadas «las graves violaciones del derecho internacional que hemos presenciado», subrayó el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas en un comunicado en reacción al alto el fuego entre Israel y Hamás.

Türk hizo un llamamiento a todas las partes a trabajar colectivamente para que el alto el fuego se aplique de buena fe y aseguró que «todas las acciones que se emprendan deben guiarse por los objetivos inmediatos de poner fin a los asesinatos, el hambre y la destrucción».

El alto comisionado austríaco insistió en la inmensa necesidad de que llegue ayuda humanitaria a Gaza y de que puedan entrar en la Franja no sólo los proveedores de ésta, sino también la prensa internacional y observadores de derechos humanos.

Türk pidió por otro lado el fin de «la retórica tóxica de guerra y odio» tras dos años de conflicto en Gaza y expresó el deseo de que se respete el derecho del pueblo palestino a la autodeterminación.

«Garantizar que palestinos e israelíes puedan vivir en paz y seguridad debe seguir siendo el objetivo último de este proceso», concluyó. EFE

