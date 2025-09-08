The Swiss voice in the world since 1935

Türk advierte sobre el retroceso del multilateralismo y el «menosprecio a la Agenda 2030»

Ginebra, 8 sep (EFE).- El abandono de tratados e instituciones multilaterales por parte de diversos Estados se ha convertido en una «preocupante tendencia», mientras prolifera el «menosprecio a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible», advirtió el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

«Los marcos globales y regionales distan de ser perfectos, pero los Estados deben reformarlos y reforzarlos, no desmantelarlos.No podemos volver a enfoques y pensamientos obsoletos que llevaron a dos guerras mundiales y al Holocausto», alertó este lunes, en la apertura de la 60ª sesión del Consejo de Derechos Humanos.

Türk agregó que «poco a poco, la red de cooperación global y regional, cuidadosamente construida durante décadas para el bien común, se está debilitando».

El alto comisionado austríaco puso como ejemplo la «profundamente lamentable» retirada de Estados Unidos del propio Consejo de Derechos Humanos, del Acuerdo de París para el cambio climático y de otros marcos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud (OMS) o la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Türk también enmarcó en esta tendencia la posible retirada de Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el abandono por parte de Rusia del Convenio Europeo de Derechos Humanos o la salida de varios países africanos de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental.

Por otro lado, «las decisiones de Estonia, Finlandia, Letonia, Lituania y Polonia de abandonar el Tratado de Ottawa sobre minas terrestres debilitan la protección que este brinda a todos», advirtió el jefe de derechos humanos de Naciones Unidas.

Türk manifestó también su profunda inquietud por las órdenes de arresto emitidas por Rusia y las sanciones impuestas por Estados Unidos contra jueces y fiscales de la Corte Penal Internacional (CPI).

El alto comisionado pidió además al Gobierno estadounidense de Donald Trump que revoque las sanciones impuestas a la relatora de Naciones Unidas para los Territorios Palestinos, Francesca Albanese, conocida por su abierta condena de los abusos de derechos humanos de Israel en Cisjordania y Gaza.

Türk mencionó también la actual detención ilegal de personal de Naciones Unidas en Yemen, algo que consideró igualmente «un ataque directo al sistema de la ONU», y pidió su liberación inmediata y sin condiciones.

Junto a estas amenazas al multilateralismo mencionadas por Türk en su discurso, existen otras derivadas del recorte drástico de la financiación de países como Estados Unidos a agencias de Naciones Unidas, que han conllevado fuertes recortes presupuestarios y de personal en instituciones humanitarias como la OMS, la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR) o el Programa Mundial de Alimentos (PMA), entre otras.

Al mismo tiempo, se percibe un regreso al realineamiento en bloques, con un progresivo acercamiento entre Rusia y China, cristalizado en la reciente asistencia del presidente ruso, Vladímir Putin, al desfile militar organizado la semana pasada para conmemorar el 80 aniversario de su victoria frente a Japón.

También conviene recordar el veto de Israel a organizaciones humanitarias como la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), y el hecho de que en el conflicto de Gaza hayan sido asesinados más de 280 trabajadores de Naciones Unidas.

Esta cifra supone el mayor número de víctimas mortales de este personal de la ONU en un solo conflicto desde la fundación de la organización tras la Segunda Guerra Mundial. EFE

