Türk conmina a Israel a «resolver la horrible situación humanitaria en Gaza»

Ginebra, 23 oct (EFE).- Israel debe cumplir con la ley y «mejorar significativamente la horrible situación de derechos humanos y humanitaria» en Gaza, afirmó el alto comisionado de la ONU, Volker Türk, tras la opinión consultiva de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) que conmina a no utilizar el hambre como arma.

El texto del CIJ señala «de forma clarísima» que Israel tiene obligaciones que cumplir bajo el derecho internacional «que comienzan con que el pueblo de Gaza y de todo el territorio palestino ocupado tengan derecho a los suministros esenciales necesarios para vivir», señaló Türk este jueves en un comunicado.

«Israel está obligado a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de los palestinos», subrayó el jefe de la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos, quien agregó que el respeto a las libertades fundamentales de los palestinos «es el primer paso hacia la recuperación y la construcción de la paz».

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) concluyó el miércoles que Israel debe «garantizar las necesidades básicas» de la población civil en Gaza y abstenerse de utilizar el hambre «como método de guerra».

También indicó que Israel no ha probado los vínculos que alega entre la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA) y Hamás, ni la supuesta falta de neutralidad de la organización. EFE

