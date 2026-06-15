Türk pide la retirada de Israel del Líbano e investigación de abusos

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Ginebra, 15 jun (EFE).- El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, pidió este lunes el fin inmediato de las hostilidades entre Israel y Hizbulá, la retirada israelí del territorio libanés y la investigación de las violaciones del derecho internacional por las dos partes en conflicto.

«La nueva escalada entre Hizbulá e Israel desde el 2 de marzo ha arrastrado una vez más al pueblo libanés a una guerra que no ha provocado», señaló el alto comisionado en la apertura de la 62ª sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Türk denunció que los ataques israelíes han causado unos 3.600 muertos, más de 11.000 heridos y un millón de desplazados, mientras que los ataques de Hizbulá e Irán contra Israel provocaron 26 víctimas mortales.

El alto comisionado anunció la semana pasada el despliegue por parte de su oficina de una misión independiente de investigación para analizar los abusos cometidos en el conflicto, acordada con el Gobierno libanés.

El jefe de derechos humanos también condenó la muerte de casi un millar de palestinos en Gaza por ataques de las fuerzas israelíes desde que se anunció el alto el fuego en octubre, así como los 57 asesinados por fuerzas de seguridad y colonos en Cisjordania, donde también ha habido 1.300 heridos y cientos de detenciones.

«Las autoridades israelíes están empujando a los palestinos hacia una porción cada vez más reducida del territorio e imponiendo restricciones a una asistencia vital para ellos», lamentó.

También manifestó su alarma por declaraciones de altos cargos isralíes en las que hablaron públicamente de expulsar a todos los palestinos de Gaza y de acabar con cualquier posibilidad de un Estado palestino viable, «todo ello totalmente ilegal». EFE

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