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Türk pide que el alto el fuego en Líbano conduzca a una solución duradera

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Ginebra, 17 abr (EFE).- El jefe de derechos humanos de Naciones Unidas, Volker Türk, dio este viernes la bienvenida al alto el fuego de diez días acordado por Israel y Líbano, en vigor desde la víspera, y expresó su esperanza en que sirva de base para una solución a más largo plazo.

«Los esfuerzos deben ahora centrarse en una solución política duradera que aborde las causas profundas del conflicto y garantice protección a largo plazo para los civiles de todas las partes», señaló el alto comisionado en la red social X.

Esos civiles «han soportado el peso de semanas de violencia incesante, destrucción y desplazamiento», agregó el diplomático austríaco.

El alto el fuego entre Israel y Líbano entró oficialmente en vigor a las 21.00 GMT del jueves, mientras que el que mantienen Irán y Estados Unidos, de dos semanas, concluiría teóricamente el próximo 22 de abril, a la espera de que se retomen las conversaciones de paz en Pakistán.

Seis semanas de ataques israelíes en Líbano causaron cerca de 2.200 muertos y más de 7.000 heridos. EFE

abc/jlp

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