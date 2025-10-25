Tabla de tiempos del último libre de Ciudad de México
Redacción deportes, 25 oct (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:
.1. Lando Norris GBR McLaren 1:16,633
.2. Lewis Hamilton GBR Ferrari a 0,345
.3. George Russell GBR Mercedes 0,512
.4. Charles Leclerc MON Ferrari 0,566
.5. Oscar Piastri AUS McLaren 0,599
.6. Max Verstappen NED Red Bull 0,609
.7. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 0,620
.8. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 0,763
.9. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 0,782
10. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 0,893
11. Liam Lawson NZL Racing Bulls 0,919
12. Esteban Ocon FRA Haas 0,941
13. Lance Stroll CAN Aston Martin 0,965
14. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 1,031
15. Carlos Sainz ESP Williams 1,168
16. Alexander Albon THA Williams 1,361
17. Oliver Bearman GBR Haas 1,413
18. Pierre Gasly FRA Alpine 1,779
19. Franco Colapinto ARG Alpine 1,948
20. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1,978
EFE
arh/apa