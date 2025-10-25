Tabla de tiempos del último libre de Ciudad de México

Redacción deportes, 25 oct (EFE).- Tabla de tiempos del tercer y último libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que tuvo lugar este sábado en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:

.1. Lando Norris GBR McLaren 1:16,633

.2. Lewis Hamilton GBR Ferrari a 0,345

.3. George Russell GBR Mercedes 0,512

.4. Charles Leclerc MON Ferrari 0,566

.5. Oscar Piastri AUS McLaren 0,599

.6. Max Verstappen NED Red Bull 0,609

.7. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 0,620

.8. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 0,763

.9. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 0,782

10. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 0,893

11. Liam Lawson NZL Racing Bulls 0,919

12. Esteban Ocon FRA Haas 0,941

13. Lance Stroll CAN Aston Martin 0,965

14. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 1,031

15. Carlos Sainz ESP Williams 1,168

16. Alexander Albon THA Williams 1,361

17. Oliver Bearman GBR Haas 1,413

18. Pierre Gasly FRA Alpine 1,779

19. Franco Colapinto ARG Alpine 1,948

20. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1,978

EFE

arh/apa