Tabla de tiempos del primer libre de México

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- Tabla de tiempos del primer entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:

.1. Charles Leclerc MON Ferrari 1:18,380

.2. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes a 0,107

.3. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 0,380

.4. Oscar Piastri AUS McLaren 0,404

.5. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 0,536

.6. Arvid Lindblad GBR Red Bull 0,617

.7. Esteban Ocon FRA Haas 0,658

.8. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 0,710

.9. Franco Colapinto ARG Alpine 0,951

10. Alexander Albon THA Williams 1,004

11. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 1,029

12. Fernando Alonso ESP Aston Martin 1,092

13. Patricio O’Ward MEX McLaren 1,300

14. Frederik Vesti DIN Mercedes 1,309

15. Paul Aron EST Alpine 1,482

16. Ryo Hirakawa JPN Haas 1,693

17. Ayumu Iwasa JPN Racing Bulls 1,773

18. Luke Browning GBR Williams 1,930

19. Jack Crawford USA Aston Martin 1,991

20. Antonio Fuoco ITA Ferrari 2,474

