Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre de México

Redacción deportes, 24 oct (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:

.1. Max Verstappen NED Red Bull 1:17,392

.2. Charles Leclerc MON Ferrari a 0,153

.3. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 0,174

.4. Lando Norris GBR McLaren 0,251

.5. Lewis Hamilton GBR Ferrari 0,300

.6. George Russell GBR Mercedes 0,437

.7. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 0,491

.8. Fernando Alonso ESP Aston Martin 0,546

.9. Carlos Sainz ESP Williams 0,547

10. Lance Stroll CAN Aston Martin 0,562

11. Liam Lawson NZL Racing Bulls 0,826

12. Oscar Piastri AUS McLaren 0,840

13. Esteban Ocon FRA Haas 0,874

14. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 0,889

15. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 0,931

16. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 0,956

17. Oliver Bearman GBR Haas 1,050

18. Franco Colapinto ARG Alpine 1,329

19. Alexander Albon THA Williams 1,463

20. Pierre Gasly FRA Alpine 1,802

EFE

