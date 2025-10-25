Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre de México
Redacción deportes, 24 oct (EFE).- Tabla de tiempos del segundo entrenamiento libre para el Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputa en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:
.1. Max Verstappen NED Red Bull 1:17,392
.2. Charles Leclerc MON Ferrari a 0,153
.3. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 0,174
.4. Lando Norris GBR McLaren 0,251
.5. Lewis Hamilton GBR Ferrari 0,300
.6. George Russell GBR Mercedes 0,437
.7. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 0,491
.8. Fernando Alonso ESP Aston Martin 0,546
.9. Carlos Sainz ESP Williams 0,547
10. Lance Stroll CAN Aston Martin 0,562
11. Liam Lawson NZL Racing Bulls 0,826
12. Oscar Piastri AUS McLaren 0,840
13. Esteban Ocon FRA Haas 0,874
14. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 0,889
15. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 0,931
16. Nico Hülkenberg GER Kick Sauber 0,956
17. Oliver Bearman GBR Haas 1,050
18. Franco Colapinto ARG Alpine 1,329
19. Alexander Albon THA Williams 1,463
20. Pierre Gasly FRA Alpine 1,802
EFE
arh