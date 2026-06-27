Tagliafico:»Si seguimos con este hambre es difícil que nos ganen»

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(Corrige título. Bien Tagliafico)

Arlington (EE.UU.), 26 jun (EFE).- El defensa argentino Nicolás Tagliafico, que el sábado será titular por primera vez en el Mundial en el partido contra Jordania, afirmó que mientras la Albiceleste mantenga el hambre de triunfos será difícil que la ganen.

«Si somos competitivos y seguimos con este hambre va a ser difícil que nos ganen», señaló el lateral, que considera que es un grupo «más maduro» que en Catar, porque tiene más experiencia.

Además, considera que una de las características del equipo es que se adapta a las circunstancias que se dan en cada partido. «Entiende en cada momento las emociones y eso es importante en un Mundial tan parejo como este».

«Lo que tenemos claro es que no nos podemos relajar, hay que trabajar al máximo para ponérselo difícil al entrenador y eso hace que seamos mejores. Este partido (ante Jordania) está para eso, para crecer como equipo. Nos va a servir muchísimo. Queremos los nueve puntos», dijo. EFE

og/laa