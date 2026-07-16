Tagliafico: «Este equipo nunca tira la toalla»

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Atlanta (EE.UU.), 15 jul (EFE).- Nicolás Tagliafico destacó este miércoles que Argentina «nunca tira la toalla», después de remontar a Inglaterra en las semifinales (1-2) para alcanzar la final del Mundial, la segunda consecutiva de la ‘Albiceleste’.

«El gol de ellos cambia el partido, porque empezaron a defender, nosotros empezamos a tener la pelota y ahí fue todo nuestro. Hasta los 90 sigues creyendo, porque este equipo tiene eso, nunca tira la toalla»; dijo el futbolista del Olympique de Lyon en zona mixta.

Tagliafico afirmó que después del gol del empate, gracias a un zapatazo de Enzo Fernández desde fuera del área en el minuto 85, sintieron que era cuestión de tiempo que el partido cayera de su lado.

El lateral y otros jugadores argentinos sacaron al término del partido una pancarta en la que se leía que ‘Las (islas) Malvinas son argentinas’, un episodio que atribuyó a la «emoción de la victoria, que te lleva a hacer esas cosas».

«No esta bueno mostrarlo públicamente, pero nosotros antes del partido teníamos esa sensación de que iba a ser un partido especial», expresó.

La rivalidad entre ambas naciones se recrudeció tras la guerra que Argentina y Reino Unido libraron en 1982 por la propiedad del archipiélago bajo dominación británica y cuya soberanía reclama Argentina.

Fruto de esta rivalidad, los aficionados de los dos equipos silbaron el himno rival en la ceremonia previa al partido.

«El himno fue uno de los momentos que me voy a guardar para toda la vida», afirmó Tagliafico, recordando como él y el resto de compañeros y aficionados argentinos gritaban más y más fuertes para hacerse oír.

Por último, el lateral admitió no ser consciente de lo que está logrando la selección estos años, pero confesó que prefiere darse cuenta «en unos años» para mantenerse mentalizado de cara a la final.

Argentina y España se enfrentarán el próximo domingo en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey por el trofeo de campeón del mundo. EFE

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