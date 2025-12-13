Taichung inaugura el Green Museumbrary, el «mayor proyecto cultural» de Taiwán para 2025

Javier Castro Bugarín

Taichung (Taiwán), 13 dic (EFE).- Considerado el «mayor proyecto cultural» de Taiwán para 2025, el Taichung Green Museumbrary (TGM) abre este sábado sus puertas con una exposición inaugural que reúne a más de setenta artistas de una veintena de países, articulando un diálogo entre miradas locales y perspectivas globales.

Ubicado en el Parque Central de Taichung, la segunda mayor ciudad de la isla, este complejo integra por primera vez en Taiwán un museo metropolitano de arte y la biblioteca pública central del municipio, en una suerte de modelo híbrido que diluye las fronteras entre creación artística, lectura y espacio público.

El diseño arquitectónico es fruto de una colaboración internacional entre el estudio SANAA, liderado por los japoneses Kazuyo Sejima y Ryue Nishizawa, ganadores del Premio Pritzker -el «Nobel de arquitectura»- en 2010, y el despacho taiwanés Ricky Liu & Associates, y es también el mayor proyecto cultural del equipo nipón hasta la fecha.

Relaciones entre humanos, animales y entornos

El Museo de Arte de Taichung (TcAM), uno de los dos espacios que componen este edificio, debuta este sábado con la exposición ‘A Call of All Beings: See you tomorrow, same time, same place’ (‘Una llamada a todos los seres: hasta mañana, a la misma hora, en el mismo lugar’), que podrá visitarse hasta el 12 de abril de 2026.

La muestra, organizada por las curadoras Ling-chih Chow (Taiwán), Alaina Claire Feldman (Estados Unidos) y Anca Mihuleţ-Kim (Rumanía/Corea del Sur), invita al público a explorar las relaciones entre la humanidad y el entorno, recorriendo la historia de la fauna y la flora, la migración y el movimiento, las fábulas y las mitologías.

Estas reflexiones se despliegan a través de cinco secciones: en ‘How to Draw a Coastline’ (‘¿Cómo dibujar una línea de costa?’), por ejemplo, los artistas capturan las formas cambiantes del mundo a lo largo del tiempo, mientras que en ‘The Troubling of Natural Histories’ (‘Lo inquietante de las historias naturales’) el foco está en las taxonomías, en esos sistemas de conocimiento que estructuran el relato de la naturaleza.

«Fue un proceso muy desafiante por tener que utilizar un espacio que no habíamos experimentado antes (…). Cada habitación y cada galería tiene sus propias características, y tratamos de usarlas y emplazar a estos artistas en consecuencia», afirmó Chow este viernes durante una visita previa para los medios de comunicación.

Anca Mihuleţ-Kim, por su parte, reivindicó la impronta «colaborativa» de la muestra, donde se exhiben los trabajos de artistas locales y de otros procedentes de países como Alemania, Polonia y Haití.

«Es muy importante trabajar con artistas contemporáneos porque encarnan el espíritu de nuestro tiempo, y el discurso de nuestra exposición es aún más valioso porque trajimos a artistas de muchas regiones del mundo que interactúan con los artistas de Taichung», manifestó la curadora.

Estas salas expositivas conviven con otras piezas instaladas en los espacios públicos del Green Museumbrary, destacando la presencia de ‘Liquid Votive-Tree Shade Triad’, una especie de árbol compuesto por persianas venecianas y suspendido a casi 24 metros de altura, obra de la surcoreana Haegue Yang.

Una joya arquitectónica

Más allá de su vocación cultural, el Taichung Green Museumbrary destaca por su valor arquitectónico: el edificio está organizado en ocho volúmenes interconectados, de diferentes tamaños y alturas, envueltos por una fachada blanca de malla metálica y vidrio que potencia la transparencia y la circulación del aire.

El visitante puede perderse y encontrarse fácilmente en sus casi 58.000 metros cuadrados de superficie, caminar por sus dos pasarelas y saltar del museo a la biblioteca, que custodia más de un millón de libros y recursos digitales.

Construido sobre los terrenos de un antiguo aeropuerto militar, el Green Museumbrary está llamado a redefinir la relación entre cultura y espacio público y a convertirse en uno de los principales referentes culturales de esta ciudad, hogar de cerca de 3 millones de personas. EFE

