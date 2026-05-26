Tailandia aislará a todos los viajeros procedentes de Uganda y RD Congo por el ébola

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Bangkok, 26 may (EFE).- El Ministerio de Salud Pública de Tailandia anunció este martes que aislará durante 21 días a todos los viajeros procedentes de Uganda y República Democrática del Congo (RDC), como una medida de precaución ante el brote de ébola que ha afectado a estos países africanos.

El ministro de Sanidad, Somruk Chungsaman, explicó en una comparecencia pública que Tailandia ha clasificado a ambos países como «zonas con una enfermedad contagiosa peligrosa», el mismo día en el que el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, viajará a la RDC para supervisar la respuesta al brote de ébola, con alrededor de 900 casos y 220 muertes.

Somruk remarcó que todos los viajeros sin sospechas de contagio «deberán permanecer en cuarentena en lugares designados», mientras que aquellos que presenten algún síntoma compatible con la infección «serán aislados en hospitales gubernamentales durante al menos 21 días».

El Gobierno de Tailandia, a través del Departamento de Control de Enfermedades, proporcionará instalaciones de cuarentena gratuitas durante las primeras 72 horas, lo que exige a los viajeros sufragar el costo de otros 18 días de aislamiento.

El ministro aseguró que esta decisión -de aplicación inmediata- se ha tomado ante «el riesgo que suponen los viajes internacionales y el movimiento global de población» para un país turístico como Tailandia, que en 2025 recibió a casi 33 millones de visitantes internacionales.

Tailandia, situada a más de 7.000 kilómetros de distancia de Uganda y de RD Congo, nunca ha tenido un caso local de ébola, afirmó hoy el Gobierno.

La medida de Bangkok se anuncia un día después de que la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) afirmara que los servicios aéreos internacionales «siguen siendo seguros» pese al brote en África central y oriental.

La OACI pidió a gobiernos y actores del sector aéreo que sigan estrictamente las recomendaciones de la OMS, que recuerda que no existen vacunas ni tratamientos aprobados para la variante del virus del ébola del actual brote, llamada Bundibugyo y de la que hasta ahora sólo se habían registrado dos epidemias previas, en 2007 y 2012.

El pasado viernes la OMS elevó «muy alto» el riesgo del brote para la RDC, mientras que mantuvo el nivel alto para la región subsahariana y el bajo a nivel global. EFE

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