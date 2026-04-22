Tailandia busca voluntarios para cuidar a un delfín hallado herido en una playa

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Bangkok, 22 abr (EFE).- Un centro de rescate de Tailandia busca voluntarios para cuidar a un delfín hembra que fue hallada con algunas heridas y síntomas de deshidratación en una playa de la turística isla de Phuket.

A través de Facebook, el Centro de Rescate de Animales Marinos Amenazados Sireetarn ha publicado desde el domingo informaciones sobre el rescate del animal, que fue hallado frente a un hotel en el distrito de Thalang, a unos 850 kilómetros al sur de Bangkok.

Se trata de «un delfín girador hembra, aún no completamente desarrollado, con una longitud de 175 centímetros y un peso aproximado de 26,5 kilogramos», indicó la entidad en una de sus publicaciones.

El animal, explicaron los rescatistas, requiere cuidados y constante supervisión, pues no puede nadar con normalidad, presenta niveles bajos de glucosa en sangre y fue hallado con abrasiones en un costado debido al varamiento.

«Se sospecha que una infección pudo haber contribuido a su debilitamiento», agregó el centro.

Por ello, han pedido a quienes puedan acudir al lugar sumarse a las tareas de cuidado, que incluyen ejercicios de fisioterapia, medición continua de sus signos vitales y asistir a los veterinarios en la administración de medicamentos.

El equipo médico ha señalado que el cetáceo se encuentra en estado crítico, por lo que buscan ayuda para garantizar una supervisión continua.

Las publicaciones del centro de rescate en Facebook se han compartido cientos de veces, pero hasta ahora se desconoce si han encontrado los voluntarios necesarios para esta tarea. EFE

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