Tailandia celebra elecciones legislativas tras un período de inestabilidad

Los tailandeses acuden el domingo a las urnas para votar entre reformistas y los conservadores en el poder, en unas elecciones legislativas anticipadas convocadas tras un período de inestabilidad, marcado por el declive del clan del exgobernante Thaksin Shinawatra.

Quien resulte ganador de las segundas elecciones generales en tres años deberá hacerle frente a una antigua disputa fronteriza con Camboya que el año pasado desató mortales combates en dos ocasiones.

«Con el conflicto tan cerca de casa, quiero que termine pronto, pero no estoy convencido de que cambie mucho», admitió Dam Nukonram, de 77 años, primer votante en llegar al centro electoral de la ciudad fronteriza de Buriram.

El crecimiento económico del país es anémico, y su crucial sector turístico no ha recuperado los niveles de llegadas de antes de la pandemia.

Las encuestas no proyectan un claro ganador, y podría haber negociaciones para formar una coalición después de la votación.

«Hay fuerzas más allá de la arena política en Tailandia que toman las decisiones finales», comentó el politólogo Thitinan Pongsudhirak.

Una versión anterior del progresista Partido del Pueblo había ganado la mayoría de los escaños en la elección anterior, hace tres años, pero su candidato fue impedido de asumir como primer ministro y el partido fue disuelto.

El líder del Partido del Pueblo, Natthaphong Ruengpanyawut, dijo confiar en «recibir el mandato del pueblo» y agregó: «prometemos a la gente que vamos a conformar el gobierno del pueblo».

El partido Phey Thai, de Thaksin, fue el segundo más votado en 2023 y formó coalición con el tercer puesto, el conservador Bhumjaithai, pero su primer ministro fue removido por orden judicial.

Paetongtarn Shinawatra sustituyó a Thaksin en el poder, pero fue depuesta por la justicia antes de que el Parlamento designara en septiembre a Anutin Charnvirakul, líder de Bhumjait, como tercer primer ministro en dos años.

El sobrino de Thaksin, Yodchanan Wongsawat, candidato de su partido a primer ministro, afirmó que el país requiere cambios.

«Hoy Tailandia debe cambiar, su voz es importante, así que invito a todos a venir a votar», declaró.

La historia tailandesa está repleta de golpes militares, violentas protestas callejeras e intervenciones judiciales contra primeros ministros y partidos.

«Personas que fueron electas han podido ser socavados por personas que no fueron electas», comentó el politólogo Napon Jatusripitak.

«Eso no es necesariamente bueno para un país donde la experiencia democrática ha sido turbulenta», agregó.

