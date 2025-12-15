Tailandia celebrará elecciones legislativas el 8 de febrero

Tailandia celebrará elecciones legislativas el 8 de febrero, anunció este lunes la comisión electoral, tres días después de que el primer ministro Anutin Charnvirakul disolviera el Parlamento.

«La comisión electoral preparó los detalles de los comicios y los presentó al comisario, que aceptó que las elecciones tengan lugar el domingo 8 de febrero de 2026», indicó en un comunicado.

El primer ministro decidió disolver el Parlamento el pasado viernes, con el país sacudido por un conflicto fronterizo con Camboya que ha dejado al menos 31 muertos y unos 800.000 desplazados en total.

El dirigente conservador Anutin Charnvirakul, del partido Bhumjaithai, había llegado al poder en septiembre tras la destitución de su antecesora Paetongtarn Shinawatra, hija del magnate y ex primer ministro Thaksin Shinawatra.

Charnvirakul se había comprometido a disolver la Cámara Baja y a convocar comicios a principios de 2026, pero los observadores esperaban que lo hiciera después de Navidad.

