Tailandia dice que ha atacado supuestos centros de ciberestafa en su conflicto con Camboya

Bangkok, 18 dic (EFE).- El Ejército de Tailandia dijo este jueves que ha atacado al menos seis supuestos centros de ciberestafa asentados en Camboya, durante el conflicto armado fronterizo que mantiene desde principios de mes con el país vecino.

«Dos de los sitios atacados habían sido previamente sancionados por el gobierno de Estados Unidos, con los bienes de sus propietarios confiscados debido a su participación en estafas financieras dirigidas a estadounidenses», apunta hoy en un comunicado el segundo comando del Ejército, responsable de parte de la zona fronteriza involucrada en los combates con Camboya.

La nueva oleada de ataques cruzados, cuyo detonante es incierto y que las dos partes se acusan mutuamente de haber iniciado, estalló el 7 de diciembre y se prolonga ya 12 días, frente a los cinco días que duró el episodio de violencia de julio, que cesó tras la mediación de varios países, entre ellos Estados Unidos.

Las tropas de Bangkok, que desde el inicio del conflicto dicen que sus ataques se centran contra posiciones militares camboyanas, añadieron hoy que sus ofensivas «representan un esfuerzo más amplio para desmantelar el crimen organizado transnacional y contribuir a la seguridad pública y financiera global».

Muchos de estos supuestos centros de ciberestafa se encuentran camuflados en casinos -ahora vacíos- que se asientan en territorio camboyano, algunos muy cerca de la frontera con Tailandia.

El Ejército tailandés también acusa a los militares camboyanos de utilizar estos edificios como bases operativas militares y centros de mando en su enfrentamiento.

Este jueves, aviones de guerra tailandeses arrojaron bombas contra lo que identificaron como un deposito de armas camboyano cerca de la ciudad de Poipet, afamada por albergar múltiples casinos. Por su parte, el Ejército de Camboya «condenó» el ataque «ilegal y brutal», sin especificar el lugar del impacto.

Camboya ha sido identificada, junto a Birmania, como el epicentro de los centros de ciberestafa -vinculados a mafias chinas- que han proliferado en los últimos años en el Sudeste Asiático y que buscan víctimas en países de todo el mundo.

Los combates entre los vecinos ya se ha cobrado la vida de al menos 52 personas, mientras China anunció hoy el viaje a ambos países del enviado especial del Ministerio chino de Exteriores para Asuntos Asiáticos, Deng Xijun, para tratar de acercar las posturas entre Bangkok y Nom Pen.

«Como amigo y vecino de Camboya y Tailandia, China es la primera que no desea ver a ambos países empuñando las armas», afirmó hoy en un comunicado el ministro chino de Exteriores, Wang Yi, al instar a declarar «cuanto antes» un alto el fuego y a «reconstruir la confianza mutua».

Los dos países asiáticos mantienen una histórica disputa por la soberanía de varios territorios situados en la frontera, cartografiada por Francia en 1907, cuando Camboya formaba parte de la Indochina francesa. EFE

