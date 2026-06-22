Tailandia endurece sus sanciones para la venta de cannabis legal sin receta médica

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Bangkok, 22 jun (EFE).- El Departamento de Medicina Tradicional y Alternativa de Tailandia (DTAM) impuso este lunes nuevas limitaciones al negocio del cannabis en el país, que incluyen la revocación de licencias por 90 días a los establecimientos que lo vendan sin receta médica y publiciten su consumo.

La norma contempla un endurecimiento de las sanciones para las empresas que infrinjan la normativa vigente, como fumar en el local o venta en línea, con el objetivo de «promover el uso seguro, sostenible y estrictamente médico del cannabis, protegiendo a los jóvenes y a las poblaciones vulnerables del uso indebido», indicó el DTAM en un comunicado.

Ahora, los establecimientos de cannabis que permitan fumar en el local o vendan sus productos online podrían enfrentarse la revocación inmediata de su licencia, mientras que las tiendas que vendan marihuana sin receta, exporten sus productos sin notificar a los reguladores o publiciten su consumo verán sus licencias suspendidas hasta por 90 días.

Asimismo, el DTAM aseguró que se revocarán los permisos de los operadores que vendan cannabis a menores de 20 años, estudiantes, mujeres embarazadas o en período de lactancia o a aquellos que operen en lugares prohibidos como templos, residencias estudiantiles y parques públicos.

El anuncio llega casi un año después de que el Gobierno anunciara restricciones para el consumo recreativo y limitara la venta de esta sustancia a su uso medicinal. No obstante, tanto en Bangkok como en otras zonas del país proliferan las tiendas en las que su compra no exige una receta médica.

El actual primer ministro del país, el conservador Anutin Charnvirakul, fue uno de los impulsores de la controvertida reforma que permitió la venta de marihuana para uso recreativo en tiendas y dispensarios aprobada en 2022, cuando el político ocupaba la cartera de Sanidad.

La portavoz adjunta del Gobierno, Ploythalee Laksamisaengchan, dijo este lunes que «la política principal» del Ejecutivo «es apoyar el cannabis exclusivamente con fines médicos y para el sector de la salud», al tiempo que «rechaza firmemente la legalización» de la marihuana con fines «recreativos».

Tailandia se convirtió en 2022 en el primer país de Asia en despenalizar el consumo de marihuana, lo que derivó en los últimos años en la apertura de más de 10.000 tiendas relacionadas con esta industria, floreciendo especialmente en zonas turísticas, negocio que la Universidad de la Cámara de Comercio de Tailandia estima que generó unos 1.240 millones de dólares en 2025. EFE

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