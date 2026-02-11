Tailandia mantiene estancado el escrutinio en medio de denuncias por irregularidades

Bangkok, 11 feb (EFE).- La Comisión Electoral de Tailandia (CE) mantiene estancado el escrutinio tras las elecciones de este domingo y afirmó este miércoles que investiga posibles irregularidades, mientras crecen las denuncias de fraude en el recuento de votos.

El subsecretario de la CE, Pasakorn Siripakayaporn, aseguró hoy en una rueda de prensa que están «recopilando» las denuncias por supuestas irregularidades en el conteo de votos, sin precisar por el momento si dan crédito a las peticiones.

El escrutinio se ha mantenido en el 94 % desde el lunes, por debajo del umbral del 95 %, cuando la CE acostumbra a reconocer la victoria del ganador.

Según el recuento provisional, el ganador de los comicios fue el Bhumjaithai (BJT, Orgullo Tailandés), partido del actual primer ministro, el conservador Anutin Charnvirakul, con al menos 193 escaños de los 500 en liza, por lo que solo necesitaría el apoyo de 58 diputados para formar gobierno.

Su holgada victoria fue una sorpresa, después de que los sondeos preelectorales apuntaran a una carrera reñida entre el BJT y los reformistas del Partido del Pueblo (PP), dando ventaja a los segundos.

El PP quedó como segunda fuerza más votada con 118 escaños, y su líder, Natthaphong Ruangpangyawut, reconoció la derrota el mismo domingo.

A las denuncias ante la CE por supuestas irregularidades en el recuento se suma un movimiento en redes bajo el hashtag en tailandés #Recuentoparatodoelpaís, tendencia en X desde hace tres días. En este contexto, estudiantes de la Universidad de Thammasat en Bangkok exigieron este miércoles un nuevo escrutinio y la renuncia de la CE.

Si bien el PP publicó el martes un mensaje en su página de Facebook aceptando los resultados, ha solicitado nuevos recuentos de votos en 18 distritos electorales de varias provincias del país.

Desde el día posterior a las elecciones, colegios electorales de toda Tailandia también han recibido presiones de vecinos que cuestionan los resultados y reclaman recuentos más transparentes.

Uno de los casos más llamativos se da en la provincia de Chonburi, al este de la capital, donde grupos de vecinos acampan día y noche en un colegio electoral para custodiar el material de votación y exigir a la Comisión Electoral un nuevo recuento.EFE

