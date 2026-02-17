Tailandia modera las celebraciones del Año Nuevo Chino por la muerte de la reina madre

Bangkok, 17 feb (EFE).- Las celebraciones por el Año Nuevo Chino transcurren este martes en Tailandia con un tono más discreto que en años anteriores debido al luto oficial que rige en las instituciones públicas por la muerte en octubre de la madre del rey Vajiralongkorn, la reina Sirikit, a los 93 años.

El distrito de Yaowarat, que alberga al turístico barrio chino de Bangkok, anunció a principios de mes la cancelación del festival anual, que estaba previsto para este martes y miércoles, por el fallecimiento de la reina madre.

«Dado que el festival es una celebración tradicional caracterizada por la alegría, las festividades y el entretenimiento, se considera inapropiado e incompatible con el ambiente de duelo y luto de este período», expresó en un comunicado el comité organizador, integrado por el gobierno local y representantes del sector privado.

Varios empresarios y ciudadanos, sin embargo, se pusieron de acuerdo y decoraron las calles más concurridas del distrito con luces rojas y alegorías del caballo de fuego, el animal que marca este ciclo lunar seguido por millones de personas fuera de China, principalmente en Asia.

En el caso de Tailandia, se estima que al menos el 10 % de sus habitantes se identifican étnicamente como chinos que mantienen sus tradiciones y cultura, mientras que el número de personas con algún tipo de ascendencia china sería hasta tres veces mayor.

El fallecimiento de la reina Sirikit no impidió que su hijo, el actual monarca, viajase a China a mediados de noviembre para conmemorar los 50 años de relaciones entre las dos naciones, marcando un hito al tratarse de la primera visita de un rey tailandés al gigante asiático.

Tailandia, que mantiene a Pekín como principal socio comercial, busca desde hace años recuperar el turismo chino, la mayor fuente de visitantes antes de la pandemia y que se ha visto especialmente mermado por casos de ciudadanos chinos que terminaron atrapados en redes de trata vinculadas a los centros de estafa en línea, entre otros motivos. EFE

(foto)