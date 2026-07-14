Tailandia se postula como «puente» entre el Sudeste Asiático y el gobierno militar birmano

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Bangkok, 14 jul (EFE).- El primer ministro de Tailandia, Anutin Charnvirakul, aseguró este martes que su país está dispuesto a actuar como «puente» entre la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN) y el gobierno militar birmano.

El líder político tailandés se reunió hoy en Bangkok con el jefe de la diplomacia del régimen castrense, Tin Maung Swe, para dialogar sobre asuntos bilaterales, incluida la seguridad en la porosa frontera que comparten y la lucha contra el narcotráfico.

Anutin dijo que Bangkok «está dispuesto a actuar como puente entre Birmania (Myanmar) y la ASEAN, abriendo un espacio para el diálogo constructivo y la cooperación», apunta el comunicado oficial publicado tras la cita por el gobierno tailandés.

«Tailandia cree que una Birmania más estable, capaz de colaborar más eficazmente con los Estados miembros de la ASEAN, facilitará la resolución de los problemas transfronterizos que afectan al pueblo tailandés y fortalecerá la paz y la seguridad en toda la región», remarcó el dirigente, según el texto.

El representante del gobierno militar birmano viajó a la capital tailandesa para reunirse el domingo con los jefes de la diplomacia de la ASEAN, bloque del que Birmania es miembro.

La reunión, catalogada de «informal» para desligarla de otras citas del bloque, permitió a los titulares de Exteriores de la ASEAN contar por primera vez desde el golpe de Estado de 2021 en Birmania (Myanmar) con el canciller del Gobierno de ese país.

El bloque del Sudeste Asiático ha vetado la participación en las cumbres de más alto nivel a los representantes castrenses desde aquella sublevación militar que puso fin a una década de transición democrática en Birmania y mandó a prisión a los líderes electos, incluida la premio nobel de la paz Aung San Suu Kyi.

La cita del domingo fue convocada de manera informal por Filipinas, que acoge este año la presidencia rotatoria del bloque, y tenía como objetivo avanzar hacia el «cese de la violencia» en este país sumido en el caos desde la toma de poder de los militares.

La ministra filipina de Exteriores, Theresa Lazaro, además se reunió el lunes en la ciudad tailandesa de Pattaya, este de Bangkok, con representantes de las guerrillas étnicas que combaten al Ejército birmano «para debatir sobre el camino a seguir para alcanzar un diálogo político inclusivo».

«Todas las partes expresaron su apertura al proceso y enfatizaron la importancia de un diálogo constructivo», aseguró este martes Lazaro en un comunicado.

El controvertido acercamiento al gobierno militar birmano se produce en medio de la pretendida transición política del régimen.

Entre diciembre y enero pasado, los militares celebraron, en un clima de represión y sin oposición representativa, unas elecciones tachadas de ilegítimas por buena parte de la comunidad internacional y consideradas por analistas un movimiento para superar el ostracismo internacional.

Un partido vinculado al Ejército venció en los comicios y, en abril, el general golpista Min Aung Hlaing fue nombrado presidente por un Parlamento dominado por los militares. Desde entonces, el birmano ha visitado China, India y Laos, donde fue recibido con honores de jefe de Estado. EFE

nc/mgr

(foto)(vídeo)