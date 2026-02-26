Tailandia y EE.UU. celebran las maniobras militares de mayor duración del mundo

Bangkok, 26 feb (EFE).- Más de 8.000 soldados de 30 países participan en la 45ª edición de Cobra Gold, las maniobras militares internacionales de mayor duración del mundo, lideradas por Tailandia y Estados Unidos, en una inusual muestra de cooperación multilateral en el disputado Indopacífico.

Estos ejercicios anuales, que comenzaron esta semana en territorio tailandés y se prolongarán hasta el 6 de marzo, nacieron como un ejercicio marítimo bilateral entre EE. UU. y Tailandia y se han convertido en un entrenamiento regional fundamental.

Así lo indicó el Comando Indopacífico estadounidense en un comunicado que asegura que se trata del ejercicio militar internacional de mayor duración del mundo, con la participación de Singapur, Indonesia, Malasia, Japón y Corea del Sur como países principales, además de los organizadores, Tailandia y Estados Unidos.

Según el Ejército tailandés, más de 8.000 militares participan en las maniobras, a las que se suman también naciones como China -que suele participar solo en actividades de ayuda humanitaria y respuesta a desastres, consideradas de las más relevantes del programa-, India, Australia, Canadá, Francia, Reino Unido, Italia, Nueva Zelanda y Filipinas.

Estos ejercicios militares a gran escala, iniciados hace más de cuatro décadas, en plena Guerra Fría, se producen en medio del pulso de poder entre China y EE. UU. en el Indopacífico, con Pekín expandiendo sus operaciones y maniobras en la zona, y son un raro ejemplo de colaboración entre las potencias.

Los principales focos de tensiones entre Washington y Pekín en el Indopacífico son Taiwán, isla gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por China una «provincia rebelde»; y el mar de China Meridional, reclamado en casi su totalidad por el gigante asiático, postura que choca con los intereses de países como Filipinas, Vietnam, Indonesia y Malasia.

Uno de los puntos destacados de esta edición de Cobra Gold es que se han incluido nuevas dimensiones de seguridad, como el entrenamiento cibernético, así como la evacuación de civiles de zonas de conflicto, apuntó el jefe de las Fuerzas de Defensa tailandesas, Ukris Boontanondha, en un comunicado.

«El ejercicio desempeña un papel vital en el avance de la cooperación en seguridad en el Indopacífico y en la promoción de la paz y la estabilidad regionales», reza el escrito, difundido el martes, cuando arrancaron las maniobras.

Brunéi, Alemania, Jordania, Laos, Países Bajos, Pakistán, Arabia Saudita, Suecia, Timor Oriental y Vietnam participan en calidad de observadores en los Cobra Gold, una de las maniobras militares más antiguas del Sudeste Asiático. EFE

