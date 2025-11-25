Taipéi denuncia la «narrativa falsa» de China sobre el estatus político de Taiwán

Taipéi, 25 nov (EFE).- La portavoz presidencial de Taiwán, Karen Kuo, denunció este martes la «narrativa falsa» de China en torno al estatus político de Taiwán, en respuesta a las declaraciones del mandatario chino, Xi Jinping, durante su última conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«La narrativa falsa de la parte china no puede cambiar el hecho de que la República de China (nombre oficial de Taiwán) y la República Popular China no están subordinadas entre sí», subrayó la vocera en un comunicado.

Estas palabras se producen después de que Xi afirmara, en una charla telefónica con Trump, que el «regreso» de Taiwán a China constituye una «parte importante» del orden internacional posterior a la Segunda Guerra Mundial. EFE

