Taipéi pide «racionalidad» y «contención» a Pekín tras anuncio de maniobras en el estrecho

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Taipéi, 24 jul (EFE).- El Gobierno taiwanés condenó el jueves el anuncio, por parte de China, de dos días de ejercicios militares con fuego real en el estrecho de Taiwán, e instó a Pekín a «actuar con racionalidad y contención» y a «poner fin de inmediato a sus provocaciones militares y a sus actos de hostigamiento en la zona gris».

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán subrayó que estas maniobras, que tienen lugar en los alrededores de la isla china de Dongshan, en la provincia suroriental de Fujian, constituyen una «flagrante vulneración de las prácticas internacionales» y entrañan un «elevado riesgo» para el tráfico aéreo y marítimo.

«China hace caso omiso de la aspiración compartida de la comunidad internacional a la seguridad regional y recurre unilateralmente a la amenaza del uso de la fuerza en las aguas circundantes al estrecho de Taiwán, generando tensión en la región y confirmando de nuevo su condición de causante de problemas», denunció el texto.

La cartera taiwanesa de Exteriores también pidió a la comunidad internacional que «condene al unísono» esta «conducta hegemónica» de China, que «altera gravemente el ‘statu quo’ y amenaza la seguridad regional», de acuerdo con el mismo comunicado.

Estas declaraciones se produjeron horas después de que la Administración de Seguridad Marítima (MSA) de Fujian publicase un aviso de navegación por ejercicios militares con fuego real, concretamente en un área frente a la costa de esta provincia.

El aviso delimita dos zonas en torno a la isla de Dongshan, la segunda mayor de Fujian, donde las maniobras se desarrollaron entre las 06:00 y las 18:00 horas del jueves (de las 22:00 GMT del miércoles a las 10:00 GMT del jueves) y continuarán este viernes en el mismo horario, con prohibición de entrada a todo tipo de buques.

La Administración de Puertos y Navegación de Taiwán indicó el jueves, en declaraciones recogidas por el Economic Daily News, que las coordenadas difundidas por las autoridades chinas se sitúan en aguas próximas a Dongshan y que a priori no tendrían impacto sobre las embarcaciones que navegan en aguas taiwanesas.

Las fuerzas chinas han llevado a cabo múltiples ejercicios en la isla de Dongshan y sus aguas circundantes, incluidos simulacros de desembarco anfibio.

China no ha anunciado maniobras militares de envergadura en torno a Taiwán en lo que va de año, pero ha reforzado la presencia de su Guardia Costera y de otros barcos oficiales en los alrededores de esta isla, especialmente frente a su costa oriental, donde el mes pasado lanzó una «operación de control del tráfico marítimo».

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como «parte inalienable» del territorio chino y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

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