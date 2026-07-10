Taiwán, Japón y China se preparan ante avance del tifón Bavi

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Pekín/Tokio, 10 jul (EFE).- El tifón Bavi avanza este viernes hacia Taiwán, el sur de Japón y la costa oriental de China, donde las autoridades han elevado las alertas marítimas y meteorológicas ante un sistema que se ha debilitado, pero que aún amenaza con dejar lluvias torrenciales, fuerte oleaje, marejadas y cancelaciones del transporte durante el fin de semana.

Bavi, que llegó a tocar tierra el pasado 6 de julio como ‘supertifón’ en la isla de Rota, en las Marianas del Norte, se debilitó este viernes de tifón fuerte a tifón, según el Centro Meteorológico Nacional de China.

A las 17:00 hora local (09:00 GMT), su centro se situaba en el Pacífico noroccidental, unos 830 kilómetros al sureste de la frontera entre las provincias de Zhejiang y Fujian, con vientos máximos de nivel 13, equivalentes a 40 metros por segundo, aunque mantenía una circulación muy amplia, con un diámetro superior a 1.500 kilómetros y un radio de vientos de fuerza 7 de hasta 500 kilómetros.

Según la previsión oficial china, el tifón avanzará hacia el noroeste a entre 20 y 25 kilómetros por hora y tocará tierra entre la noche del sábado y la madrugada del domingo en la costa comprendida entre Xiapu, en Fujian, y Wenling, en Zhejiang.

En China, las autoridades mantienen la alerta naranja por tifón, mientras que el Centro Nacional de Previsión Oceánica emitió una alerta roja por oleaje y naranja por marejada, con olas previstas de entre 9 y 14 metros en el sur del mar de China Oriental, cancelaciones de vuelos, suspensiones ferroviarias, cierres turísticos y avisos de retrasos en servicios de paquetería.

Bavi llega después de una semana de desastres naturales en China, marcada por las lluvias asociadas al tifón Maysak, que dejaron al menos 39 muertos en Guangxi; un deslizamiento en Gansu, con 21 fallecidos, y tormentas y tornados en Hubei, con once muertos.

Taiwán cierra oficinas y cancela vuelos

En Taiwán, la mitad norte de la isla amaneció este viernes con escuelas, oficinas y mercados financieros cerrados ante la llegada de Bavi.

Un total de 12 ciudades y regiones, incluida Taipéi y el archipiélago periférico de Matsu, decretaron la suspensión de actividades administrativas y escolares, mientras cerca de un millar de residentes del condado oriental de Hualien fueron evacuados de forma preventiva.

La Agencia Meteorológica Central taiwanesa emitió alertas marítima y terrestre para doce condados y regiones, incluida la capital, y advirtió de que el mayor impacto se registrará entre la noche del viernes y el sábado.

El aeropuerto internacional de Taoyuan, principal puerta de entrada por vía aérea a la isla, anunció la cancelación de más de 900 vuelos entre viernes y sábado, mientras las autoridades portuarias suspendieron 114 trayectos de ferry.

Las previsiones apuntan a lluvias muy intensas en Taiwán, con acumulados que podrían alcanzar entre 250 y 900 milímetros en el centro y norte de la isla, y superar localmente los 1.000 milímetros.

Japón registra cortes y vuelos anulados

En Japón, Bavi afectó a la prefectura de Okinawa y a las islas más meridionales del archipiélago, con fuertes vientos, gran oleaje y cancelaciones de vuelos.

El viceportavoz del Gobierno japonés, Masanao Ozaki, informó de cortes de energía en unos cincuenta hogares de Okinawa, aunque sin datos por el momento de víctimas, daños en viviendas o cortes de agua.

Según la cadena pública NHK, el tifón obligó a cancelar más de 270 vuelos, la mayoría de la aerolínea All Nippon Airways con origen o destino en el aeropuerto de Naha, lo que afectó a unas 12.800 personas. EFE

aa/mam

(foto) (vídeo)