Taiwán «reexaminará» sus relaciones con Corea del Sur tras polémica por tarjeta de entrada

2 minutos

Taipéi, 9 dic (EFE).- El Gobierno taiwanés subrayó este martes que está «reexaminando a fondo» sus relaciones con el Ejecutivo surcoreano, después de la polémica provocada por la identificación «inapropiada» de la isla como «China (Taiwán)» en la tarjeta electrónica de entrada a Corea del Sur.

En una comparecencia de prensa, el subdirector del Departamento de Asuntos de Asia Oriental y el Pacífico del Ministerio taiwanés de Asuntos Exteriores, Liu Kun-hao, aseguró hoy que la Cancillería isleña «ha tomado nota de la existencia de un enorme déficit comercial entre Taiwán y Corea del Sur, entre otras situaciones».

«Todo esto demuestra que todavía existen aspectos de desigualdad en las relaciones bilaterales», afirmó el funcionario, y agregó que el Gobierno de Taipéi está estudiando «posibles planes de respuesta» si Seúl no corrige esta denominación «a la mayor brevedad».

«Confiamos en que la parte coreana haya comprendido plenamente nuestras demandas y posturas, y esperamos que, basándose en la larga y amistosa relación no gubernamental entre Taiwán y Corea del Sur, demuestre sinceridad y reciprocidad mediante medidas como la corrección de la denominación inapropiada», aseveró Liu.

El Ministerio de Exteriores de Taiwán manifestó la semana pasada que había recibido «sucesivas quejas» de ciudadanos taiwaneses sobre que, en el sistema de la tarjeta electrónica de entrada de Corea del Sur, los campos de «lugar de partida» y «próximo destino» muestran «erróneamente» a la isla como «China (Taiwán)».

«Esta designación no solo no se ajusta a los hechos, sino que también genera confusión e inconvenientes durante el proceso de llenado para nuestros ciudadanos, además de causar descontento y decepción ante esta clasificación poco amistosa del Gobierno surcoreano», señaló la Cancillería en un comunicado.

Corea del Sur mantuvo relaciones diplomáticas con Taiwán hasta 1992, cuando decidió establecer lazos formales con la República Popular China, lo que llevó a la ruptura inmediata de sus vínculos oficiales con Taipéi.

El espacio internacional de Taiwán se ha visto seriamente reducido en los últimos años debido a la creciente presión diplomática de China, que considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y no ha renunciado al uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

jacb/vec/ah