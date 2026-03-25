Taiwán aboga por combatir la «infiltración» de China de forma «abierta» y «democrática»

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Taipéi, 25 mar (EFE).- La ministra taiwanesa del Interior, Liu Shyh-fang, abogó este miércoles por emplear métodos «abiertos» y «democráticos» para combatir las operaciones de «infiltración» de China contra el territorio autogobernado.

«Taiwán tiene que construir su propia resiliencia contra la infiltración (…). No somos una dictadura, no podemos detener a alguien durante tres días, debemos hacerlo de una forma abierta y avisar a los ciudadanos de que pueden ser engañados (por Pekín)», afirmó la ministra en una charla con el Club de Corresponsales Extranjeros de Taiwán.

Durante su intervención, Liu argumentó que el Gobierno taiwanés no es «estricto» y permite que sus ciudadanos viajen a China a trabajar o por turismo, pero advirtió de que aquellos que vendan «secretos» de Estado «serán perseguidos acorde a la ley».

La funcionaria también denunció que existen medios de comunicación isleños que están ayudando a China a «avanzar en su agenda de unificación», aunque reconoció que apoyar la unión entre ambos lados del Estrecho por medios pacíficos entra dentro de la libertad de expresión.

«Sin embargo, si defiendes (públicamente) la unificación militar, ya seas un ciudadano chino (casado con un nacional taiwanés) o un miembro del Ejército, serás perseguido conforme a la ley», aseveró Liu.

En marzo del año pasado, el presidente taiwanés, William Lai, anunció un conjunto de iniciativas para frenar las crecientes tácticas de «infiltración» de la República Popular China, a la que calificó como una «fuerza externa hostil» contraria a los intereses de Taiwán.

Las autoridades de Pekín consideran a Taiwán como una «parte inalienable» de su territorio y no han descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, una postura rechazada por el Ejecutivo taiwanés, que defiende que solo los 23 millones de habitantes de la isla tienen derecho a decidir su futuro político. EFE

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