Taiwán abre una de sus bases militares para estimular el apoyo a sus Fuerzas Armadas

Kaohsiung (Taiwán), 21 nov (EFE).- La Armada taiwanesa organizará este sábado una jornada de puertas abiertas en su base de Hsinbin, ubicada en la ciudad sureña de Kaohsiung, con el propósito de estimular el apoyo a las Fuerzas Armadas en medio de las tensiones con China, que considera a Taiwán como parte de su territorio.

Durante el evento, que fue abierto previamente para los medios de comunicación, los ciudadanos de la isla podrán presenciar las actuaciones del cuerpo de tambores y cornetas de la Academia Naval, la banda musical del Cuerpo de Marines y la división de artes marciales de la Infantería de Marina.

La cita también incluirá la exhibición estática de armamento, destacando la presencia de un vehículo lanzador de misiles Hsiung Feng II y III, capaces de atacar tanto objetivos terrestres como marítimos, y del blindado anfibio AAV7, así como sistemas de lanzagranadas y ametralladoras automáticos.

Asimismo, los asistentes verán de cerca misiles antiaéreos portátiles y proyectiles antitanque Javelin, además de drones de reconocimiento como el Albatross, diseñado por el Instituto Nacional de Ciencia y Tecnología Chung-Shan (NCSIST), el principal desarrollador de armamento de Taiwán.

En una rueda de prensa recogida por la Agencia de Noticias Militares (MNA), el jefe del Estado Mayor del Cuerpo de Marines, Lin Chia-hung, aseguró el martes que la actividad de puertas abiertas «mostrará el esfuerzo del Ejército en su entrenamiento habitual» y «los avances en la construcción de capacidades defensivas» de la isla.

Según Lin, la jornada busca «invitar a la ciudadanía a participar, conocer de cerca el potencial defensivo del país, fortalecer la cohesión social y fomentar la conciencia de defensa nacional», con el fin último de «consolidar la voluntad colectiva en torno a la protección de la nación».

La apertura de esta base militar ocurre en pleno clima de tensión entre Taiwán y China, cuyo Gobierno no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con el control de la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949.

También coincide con las fricciones entre Pekín y Tokio a raíz de unas recientes declaraciones de la primera ministra nipona, Sanae Takaichi, quien sugirió que un conflicto armado en el estrecho de Taiwán podría propiciar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa de Japón. EFE

