Taiwán abrirá su mercado a las importaciones de carne aviar paraguaya

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Taipéi, 8 may (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, anunció este viernes la apertura del mercado taiwanés a las importaciones de carne aviar paraguaya, una medida que permitirá ofrecer a la población de la isla «más opciones de productos cárnicos de calidad», durante una reunión en Taipéi con su par paraguayo, Santiago Peña.

En su discurso, Lai recordó que Taiwán fue el tercer mayor destino de las exportaciones paraguayas de carne vacuna el año pasado, mientras que Paraguay se situó como el segundo mayor proveedor de carne vacuna importada por la isla.

Estos datos están respaldados por la Secretaría Nacional de Calidad y Salud Animal de Paraguay, que en diciembre pasado reportó compras de carne bovina paraguaya por parte de Taiwán por valor de 288,3 millones de dólares, equivalentes a alrededor del 13,6 % del total de las exportaciones paraguayas de este producto, que ascendieron a 2.112 millones de dólares.

Taiwán también es el mayor mercado de exportación de carne de cerdo paraguaya, destacó Lai, y agregó que los intercambios entre ambas partes son «cada vez más activos».

Peña, por su parte, destacó que el comercio bilateral constituye un «eje fundamental» de la cooperación entre Taipéi y Asunción, y expresó su agradecimiento al mandatario taiwanés por la apertura de las importaciones de carne aviar, un «mercado de altos estándares», afirmó.

El presidente paraguayo llegó este jueves a la isla al frente de una delegación de más de cuarenta empresarios, en una visita de Estado que se prolongará hasta el domingo y que tendrá una marcada agenda económica y política, al tiempo que servirá para reafirmar una alianza que se remonta a 1957.

Paraguay es el único país de Suramérica y uno de los doce del mundo que mantiene relaciones diplomáticas formales con Taiwán, en un contexto en el que las presiones de China han reducido significativamente el número de aliados oficiales de Taipéi en los últimos años. EFE

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