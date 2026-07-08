Taiwán advierte que el «expansionismo» de China seguirá si no hay respuesta global

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El «expansionismo autoritario» de China en aguas regionales continuará si el mundo no responde, advirtió el miércoles un alto cargo de seguridad de Taiwán.

Barcos chinos frecuentemente incursionan en el mar de China Oriental, el estrecho de Taiwán y el mar de China Meridional para defender sus reivindicaciones territoriales sobre aguas e islas disputadas en esas zonas.

China está «constantemente empujando los límites mediante un enfoque de incrementos», declaró ante un foro internacional Lii Wen, subsecretario general del Consejo de Seguridad Nacional taiwanés.

Según Lii, el «expansionismo autoritario» de China incluye el uso del ejército, la guardia costera, barcos de investigación y de milicias marítimas, para defender sus reivindicaciones e intentar «transformar vías marítimas internacionales en sus aguas territoriales».

«Si el mundo ignora nuestras preocupaciones o no toma acciones, este expansionismo continuará», agrego.

En el mismo foro, el ministro de Asuntos del Océano, Kuan Bi-ling, señaló que Taiwán, Japón y Filipinas enfrentan el «mismo patrón de acciones» que están «deliberadamente controladas para permanecer debajo del umbral de una guerra convencional».

El tema fue abordado un día después de que barcos de las guardias costeras de Japón y China se enfrentaron cerca de las islas disputadas de Senkaku, según el nombre japonés, conocidas en China como Diaoyu.

Cada bando afirmó haber expulsado al otro de las aguas cercanas a las islas.

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