Taiwán afirma no tener información sobre «ajustes» en la venta de armas de EE.UU.

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Taipéi, 22 may (EFE).- El Gobierno taiwanés aseguró este viernes que no tiene constancia sobre «ajustes» en la venta de armas por parte de EE.UU., después de que un funcionario del país norteamericano afirmara que Washington había decidido pausar una transferencia de armamento a Taipéi valorada en 14.000 millones de dólares.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, la portavoz de la Oficina Presidencial de Taiwán, Karen Kuo, señaló que el Ejecutivo había tomado nota de este hecho, pero que «actualmente no existe ninguna información sobre ajustes por parte de Estados Unidos respecto a esa venta de armas».

La vocera expresó además su deseo de que el proyecto de presupuesto especial para financiar adquisiciones militares «no sufra complicaciones innecesarias» en el Parlamento y «pueda completarse de forma fluida y dentro del calendario previsto».

Kuo reaccionó de esta forma a las declaraciones del secretario interino de la Marina de Estados Unidos, Hung Cao, quien este jueves aseguró que Washington pausó una venta de armamento a Taiwán valorada en 14.000 millones de dólares para garantizar el suministro de municiones en la campaña militar contra Irán.

Durante una audiencia en el Subcomité de Defensa del Comité de Asignaciones del Senado, Cao explicó que la medida responde a la necesidad de asegurar suficientes reservas de misiles e interceptores, aunque sostuvo que el país aún dispone de «abundantes» existencias.

El funcionario añadió que las ventas militares al extranjero se reanudarán cuando la Administración lo considere oportuno.

Además, durante la audiencia indicó que la decisión final sobre la reactivación del acuerdo con Taipéi dependerá del secretario de Guerra, Pete Hegseth, y del secretario de Estado, Marco Rubio.

Tras romper lazos diplomáticos con Taipéi y establecer relaciones con Pekín en 1979, Estados Unidos promulgó la Ley de Relaciones con Taiwán, que sirve de base legal para el suministro de armamento defensivo a la isla.

Desde entonces, Washington ha aprobado múltiples ventas de armas a Taipéi, incluido un paquete de material bélico valorado en 11.100 millones de dólares que fue anunciado el pasado diciembre.

Aunque la venta de armas a Taiwán está enmarcada en la jurisprudencia estadounidense, otras administraciones como la de Barack Obama han pausado ventas de manera estratégica cuando existen tensiones con Pekín.

Taipéi, que sólo cuenta con doce aliados diplomáticos en la actualidad, depende en buena medida del armamento estadounidense para disuadir una posible agresión por parte de China, que considera a la isla como parte inalienable de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control. EFE

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