Taiwán afirma que «la paz depende de la fortaleza» y refuerza la cooperación con EE. UU.

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Taipéi, 7 abr (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, afirmó este martes que «la paz depende de la fortaleza» y subrayó que su Gobierno seguirá reforzando la cooperación en defensa con Estados Unidos para garantizar la seguridad de la isla, ante la presión militar de China, durante un encuentro con una delegación de legisladores estadounidenses, según un comunicado oficial.

La delegación, encabezada por el congresista republicano Zach Nunn, presidente del grupo de trabajo de seguridad nacional del Comité de Estudios Republicanos de la Cámara de Representantes, fue recibida en la Oficina Presidencial en Taipéi junto a otros legisladores del mismo partido.

Durante la reunión, Lai reiteró que su Ejecutivo seguirá «reforzando la cooperación» con Estados Unidos para asegurar la defensa de la isla y mantener la estabilidad en el estrecho de Taiwán.

El mandatario señaló que el presupuesto de defensa supera ya el tres por ciento del producto interior bruto (PIB) y que el objetivo es elevarlo hasta el 5 % en 2030, además de impulsar un plan especial de inversión de unos 40.000 millones de dólares en ocho años para fortalecer capacidades asimétricas.

El comunicado del Gobierno isleño destacó también un giro hacia una cooperación más estrecha con Estados Unidos en el ámbito industrial, con iniciativas conjuntas en áreas como drones y sistemas antidrones incluidas en recientes leyes de defensa estadounidenses, en paralelo a las tradicionales ventas de armamento.

Asimismo, Lai advirtió de «actividades en la zona gris y maniobras militares» por parte de China en torno a la isla, que, según Taipéi, han afectado a la estabilidad regional.

Por su parte, Nunn trasladó un mensaje de «fuerte apoyo» de Washington a Taiwán y subrayó la importancia de la isla en la seguridad y la prosperidad en la región del Indopacífico, según el comunicado.

La visita coincide con la presencia en la isla de otros legisladores estadounidenses, como el senador Jim Banks, y con el debate interno sobre el aumento del gasto militar, incluido un plan especial de defensa respaldado por Washington.

El Gobierno taiwanés impulsa un presupuesto especial de Defensa, que tiene el respaldo de la Administración estadounidense, equivalente a 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.108 millones de dólares) para el periodo 2026-2033, mientras la oposición planteó propuestas de menor cuantía.

El plan busca financiar adquisiciones de armamento -tanto ya anunciadas como futuras- y programas de producción conjunta con Estados Unidos para reforzar la defensa aérea de la isla, la capacidad antiblindaje y los sistemas de drones, entre otros ámbitos.

La llegada de los legisladores estadounidenses coincide además con el viaje a China de Cheng Li-wun, la presidenta del principal partido de la oposición taiwanesa, el Kuomintang (KMT), que arranca este martes, en un momento sensible para las relaciones entre Pekín, Taipéi y Washington ante la prevista visita al gigante asiático en mayo del presidente estadounidense, Donald Trump.

Pekín considera a Taiwán una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la hacerse con su control, una postura rechazada por el Gobierno de Taipéi, que sostiene que solo los 23 millones de habitantes de la isla pueden decidir su futuro político. EFE

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