Taiwán afirma que el tiempo de alerta ante un posible ataque chino «se está reduciendo»

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Taipéi/Pekín, 24 jun (EFE).- El Ejército de Taiwán necesita verificar que puede responder de forma inmediata al estallido de un conflicto bélico, ya que el tiempo de alerta ante un posible ataque chino «se está reduciendo», aseguró este miércoles el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, en sede legislativa.

Las fuerzas isleñas iniciaron este lunes cinco días de maniobras de preparación inmediata para el combate, con el fin de reforzar su capacidad y certificar la eficacia de las operaciones conjuntas de las tropas frente a la creciente presión militar de China, que reivindica la soberanía sobre la isla autogobernada.

Estos ejercicios, que se extenderán hasta el viernes, se enmarcan en el programa de adiestramiento anual de las Fuerzas Armadas de Taiwán y tienen entre sus objetivos «reforzar la rápida conversión del estado de paz al de guerra», un escenario que las tropas isleñas ensayan con cada vez más frecuencia.

En declaraciones recogidas por el periódico local Liberty Times, Koo explicó este miércoles que las maniobras pretenden «acometer con rapidez la preparación para el combate, a fin de hacer frente a posibles situaciones imprevistas».

«Ante la actual amenaza del enemigo y en una situación en la que el tiempo de alerta se está reduciendo, es preciso corroborar que la fuerza de defensa nacional sea capaz de responder de inmediato, de reaccionar por sí misma y de completar con seguridad la transición de paz a guerra», aseveró el titular de Defensa.

Estas declaraciones tuvieron lugar un día después de que el portaaviones más nuevo y avanzado de China, el Fujian, navegara por aguas del estrecho de Taiwán, en lo que supuso el primer tránsito de un portaaviones del gigante asiático por esta vía estratégica desde el pasado abril.

Respecto al paso de este buque, Koo recalcó que Taipéi tiene «pleno control de los movimientos» en torno al estrecho y que por ello difundió imágenes del Fujian, para que así la sociedad «pueda conocer con claridad» las actividades del Ejército chino en torno a la isla.

China no renuncia a usar la fuerza

Desde Pekín, la portavoz de la Oficina de Asuntos de Taiwán del Consejo de Estado (el Ejecutivo chino) Zhang Han acusó este miércoles a las autoridades del gobernante Partido Democrático Progresista (PDP) de Taiwán de aferrarse a su «postura separatista», lo que, a su juicio, constituye la «raíz» de la tensión y la inestabilidad en el estrecho.

«Estamos dispuestos a explorar las perspectivas de una ‘reunificación pacífica’ con la máxima sinceridad y haciendo el máximo esfuerzo, pero en ningún caso nos comprometemos a renunciar al uso de la fuerza, ni dejaremos espacio alguno a ninguna forma de separatismo de la ‘independencia de Taiwán'», recalcó la vocera.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, y destaca como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china. EFE

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