Taiwán anuncia planes para «defender permanentemente» a la isla frente a «amenaza china»

Taipéi, 26 nov (EFE).- El presidente taiwanés, William Lai, anunció este miércoles un conjunto de iniciativas destinadas a reforzar las capacidades defensivas de la isla, con el objetivo final de consolidar una fuerza capaz de «defender permanentemente» al «Taiwán democrático» frente a la «amenaza china».

En una comparecencia de prensa en la Oficina Presidencial de Taipéi, Lai avanzó su intención de dotar a las fuerzas armadas de un «alto nivel de preparación» para «disuadir de forma eficaz» a China de cara a 2027, año en que, según informes de inteligencia estadounidenses, el presidente chino, Xi Jinping, habría ordenado «completar los preparativos para una ‘reunificación por la fuerza'».

En este contexto, el Gobierno taiwanés planea invertir 1,25 billones de dólares taiwaneses (unos 39.880 millones de dólares estadounidenses) entre 2026 y 2033 para lograr una «capacidad defensiva altamente resiliente y con disuasión plena», aseveró Lai.

«Compatriotas: en todos los guiones de China para anexionar Taiwán, la mayor amenaza no es la fuerza, sino la renuncia (…). La democracia no es una provocación. La mera existencia de Taiwán tampoco es una excusa para que un invasor rompa el ‘statu quo'», manifestó el mandatario isleño. EFE

