Taiwán anuncia un nuevo sistema avanzado de defensa aérea para contener a China

Taipéi, 10 oct (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, anunció este viernes el desarrollo de un “riguroso sistema de defensa aérea” para hacer frente a la creciente presión de China, que considera a la isla como “parte inalienable” de su territorio.

Denominado ‘T-Dome’, este nuevo sistema establecerá una “defensa en múltiples capas”, con “detección de alto nivel e intercepción efectiva”, lo que permitirá tejer una red de seguridad “para proteger las vidas y los bienes de los ciudadanos”, afirmó el mandatario durante su discurso con motivo del Día Nacional taiwanés. EFE

