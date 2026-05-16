Taiwán asegura que la política de EE.UU. hacia la isla «no ha cambiado»

2 minutos

Pekín, 16 may (EFE).- El Ministerio de Asuntos Exteriores de Taiwán afirmó este sábado que Estados Unidos ha reiterado que su política hacia la isla «no ha cambiado» y recordó a Washington sus compromisos, incluida la venta de armas, después de las declaraciones realizadas por el mandatario estadounidense, Donald Trump, este viernes a bordo del Air Force One.

La cancillería taiwanesa señaló en un comunicado que Estados Unidos, incluido el presidente Trump, ha insistido en repetidas ocasiones que su postura hacia la isla se mantiene constante.

La cartera agradeció el apoyo continuado de Trump desde su primer mandato y subrayó que seguirá profundizando su cooperación con Washington para mantener la seguridad y estabilidad en el estrecho.

Tras su visita de Estado a China, ya a bordo del avión presidencial, Trump aseguró que ha tenido un «buen entendimiento» con su par chino, Xi Jinping, sobre la isla, gobernada de forma autónoma desde 1949 y considerada por Pekín como «parte inalienable» de su territorio.

Acerca de si Xi le pidió limitar la venta de armas a Taipéi, Trump respondió que tomará una decisión «en un periodo bastante corto» y que hablará con «la persona que ahora dirige Taiwán», en aparente referencia al presidente taiwanés, William Lai.

Al respecto, la cancillería de la isla recordó que la venta de armas no solo constituye un «elemento de disuasión conjunta frente a las amenazas regionales», sino también un compromiso de seguridad recogido explícitamente en la Ley de Relaciones con Taiwán.

Dicha ley contempla el suministro de los medios necesarios para la autodefensa de la isla, y las llamadas «seis garantías», un conjunto de compromisos que incluyen no consultar con China las decisiones estadounidenses sobre la venta de armamento defensivo a Taipéi.

Washington autorizó a finales del año pasado la venta de un paquete de armas valorado en 11.100 millones de dólares, el mayor adquirido por la isla hasta la fecha.

Durante su visita de Estado a China, Xi y Trump abordaron la cuestión taiwanesa, que fue situada por el líder de Pekín como el «asunto más importante» de la relación y advirtió a Trump de que una «mala gestión» de la cuestión podría llevar a China y Estados Unidos al «choque» o incluso al «conflicto», según la agencia estatal Xinhua. EFE

imh/jgb