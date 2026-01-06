Taiwán aspira a convertirse en el «socio más fiable» de la UE, afirma el presidente isleño

Taipéi, 6 ene (EFE).- Taiwán tiene la capacidad, la voluntad y la determinación de convertirse en el «socio más fiable» de la Unión Europea (UE), especialmente en los sectores de los semiconductores y la alta tecnología, aseguró este martes el presidente isleño, William Lai, durante una reunión en Taipéi con miembros de la Eurocámara.

En el encuentro, el mandatario taiwanés reafirmó la disposición de Taipéi a trabajar junto con el Parlamento Europeo para transformar los intercambios bilaterales en «acciones concretas destinadas a construir una ‘cadena de suministro democrática’ y aportar mayor resiliencia a la economía global».

«Taiwán seguirá demostrando firmeza y confianza, probando que es una fuerza benéfica indispensable para la comunidad internacional», aseveró Lai, en declaraciones recogidas por la Oficina Presidencial en un comunicado.

El líder taiwanés también subrayó que la isla «tiene una comprensión muy profunda» de los desafíos derivados de las «prolongadas amenazas militares de China, sus incursiones en ‘zona gris’ y la coerción diplomática y económica de carácter autoritario».

«Las democracias solo pueden resistir la expansión externa del autoritarismo mediante la unidad y la cooperación, defendiendo los valores de la libertad y la democracia y protegiendo el orden internacional basado en reglas», apuntó Lai, quien recordó que la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán son un «factor clave» para la seguridad europea y la prosperidad económica global.

Michael Gahler, presidente del Grupo de Amistad con Taiwán del Parlamento Europeo, reafirmó por su parte el apoyo de la comitiva al mantenimiento del ‘statu quo’ en el Estrecho, y expresó su «preocupación» ante los intentos de la otra orilla de modificarlo desde «múltiples frentes», en referencia a China.

El parlamentario alemán, que llegó este domingo a la isla acompañado por otros miembros de la Eurocámara, señaló que Taiwán y Europa «comparten preocupaciones en múltiples ámbitos y necesitan seguir intercambiando experiencias», con margen para profundizar la cooperación en materia de seguridad, comercio, ciencia y salud.

Esta visita de legisladores europeos se produce dos meses después de que la vicepresidenta taiwanesa, Hsiao Bi-khim, pronunciara un discurso en la sede de la Eurocámara en Bruselas, convirtiéndose en la primera autoridad de la isla en hacerlo.

El Gobierno chino presentó entonces una «enérgica protesta» ante el Parlamento Europeo por permitir la intervención de Hsiao e instó a la institución a «evitar ser utilizada» por las «fuerzas independentistas taiwanesas».

Taiwán no mantiene relaciones diplomáticas formales con ningún Estado europeo, salvo el Vaticano, pero en los últimos años ha profundizado sus vínculos con varios países de la zona pese a la abierta oposición de China, que considera a la isla autogobernada como «parte inalienable» de su territorio. EFE

