Taiwán aspira a trabajar con Paraguay para «enfrentar los desafíos del nuevo tiempo»

2 minutos

Taipéi, 8 oct (EFE).- El presidente de Taiwán, William Lai, subrayó este miércoles su intención de trabajar con Paraguay para «enfrentar los desafíos del nuevo tiempo, salvaguardar la democracia y la libertad y contribuir a la paz y la prosperidad globales», en un contexto de «expansión del autoritarismo» y cambios en el sistema internacional.

Así se lo expresó al titular de la Cámara de Diputados de Paraguay, Raúl Luis Latorre Martínez, quien encabeza una delegación de legisladores del país suramericano en visita a Taiwán para participar en los actos conmemorativos por el Día Nacional de la República de China (nombre oficial de la isla), que se celebrará este viernes.

En su discurso, Lai aseguró que, con el apoyo del Gobierno y el Congreso paraguayos, la cooperación bilateral ha dado «abundantes frutos» en sectores como la educación, la ganadería, las infraestructuras y el empoderamiento de las mujeres, de acuerdo a la transcripción difundida por la Oficina Presidencial.

«En el futuro, ambas partes seguirán impulsando programas de cooperación que beneficien al máximo a sus ciudadanos», afirmó Lai, para recalcar que Taiwán y Paraguay son «países hermanos que comparten los valores de la democracia y la libertad».

Latorre, por su parte, afirmó que la comitiva de 16 legisladores paraguayos que asistirá a las celebraciones por el Día Nacional pretende «transmitir un mensaje claro»: que Paraguay «siempre estará al lado de su amigo y aliado».

«Aunque Taiwán y Paraguay se encuentren en extremos opuestos del planeta, nunca habían estado tan cerca como ahora», aseveró Latorre, y afirmó que todos los miembros de la comitiva «comparten el objetivo de profundizar aún más los lazos de amistad y hermandad» con la isla.

El presidente de la Cámara de Diputados paraguaya será uno de los dignatarios destacados en los actos de conmemoración por el Día Nacional, una fecha que recuerda el derrocamiento de la última dinastía imperial en 1911 y el establecimiento de la República de China.

Las visitas de funcionarios y políticos del país suramericano son especialmente relevantes para Taiwán, cuyo reconocimiento diplomático se ha visto reducido considerablemente en los últimos años debido a la creciente presión de China.

Actualmente, la isla tan solo mantiene lazos oficiales con doce Estados, siete de los cuales (Paraguay, Guatemala, Belice, Haití, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y San Cristóbal y Nieves) se ubican en América Latina y el Caribe. EFE

jacb/lcl/cg

(foto) (vídeo)