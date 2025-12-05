Taiwán bloquea por un año el ‘Instagram chino’ por problemas de ciberseguridad y fraude

Taipéi, 5 dic (EFE).- Las autoridades taiwanesas ordenaron el bloqueo por un año de la red social Xiaohongshu (Rednote), conocida como el ‘Instagram chino’, alegando problemas de ciberseguridad y actividades de fraude en la plataforma, informaron fuentes oficiales.

En un comunicado, el Ministerio del Interior explicó, a través de la Agencia Nacional de Policía, que Xiaohongshu, que cuenta con más de tres millones de usuarios en Taiwán, no pasó ninguno de los quince parámetros de ciberseguridad tras someterse a una inspección de la Oficina de Seguridad Nacional.

Desde 2024, la plataforma también ha estado involucrada en más de 1.700 casos de fraude, provocando pérdidas económicas superiores a los 247,68 millones de dólares taiwaneses (unos 7,9 millones de dólares).

«Además, debido a la imposibilidad de obtener de manera legal la información necesaria, las agencias de aplicación de la ley enfrentan serias dificultades en sus investigaciones (en torno a la plataforma), generando un vacío legal sustancial», indicó el comunicado.

En este contexto, el Ministerio del Interior decidió prohibir el acceso a la aplicación por un período provisional de un año, y las medidas posteriores dependerán de si la firma operadora, Xingyin Information Technology, con sede en Shanghái, responde de «buena fe» y cumple las normativas de Taiwán.

La cartera recordó que Xiaohongshu ya ha recibido multas por parte del Gobierno chino, mientras que el estado de Texas en Estados Unidos la ha prohibido directamente.

«Además, Xiaohongshu evade la jurisdicción de las leyes de la República de China (nombre oficial de Taiwán), lo que coloca tanto a los usuarios taiwaneses como a los comercios que operan en la plataforma en un grave riesgo de fraude en compras en línea», subrayó el comunicado.

La plataforma ganó proyección internacional tras la llegada masiva de usuarios estadounidenses, los llamados “refugiados de TikTok”, después de que EE. UU. anunciara a principios de año la posible prohibición de la aplicación de vídeos cortos por motivos de seguridad nacional, un veto que finalmente no se materializó tras varias prórrogas.

La suspensión y restricción de acceso aplicada para Xiaohongshu no es el primer caso de este tipo en Taiwán, indicó el Ministerio del Interior, que recalcó la necesidad de que toda plataforma en línea o aplicación que preste servicios dentro del territorio insular «debe someterse a la jurisdicción de las leyes locales».

«Meta (Facebook), Google, Line y TikTok, entre otras, ya han establecido representantes legales conforme a las normativas de nuestro país y cumplen sus obligaciones legales, demostrando una posición firme de cooperación con el Gobierno en la lucha contra el fraude», apuntó el texto.

Taiwán, isla gobernada de forma autónoma desde 1949 considerada por las autoridades de Pekín como una «parte inalienable» de su territorio, ha advertido en reiteradas ocasiones en los últimos meses sobre los riesgos para la ciberseguridad asociados al uso de aplicaciones de origen chino. EFE

