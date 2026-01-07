Taiwán busca al piloto de un caza F-16 que se eyectó frente a la costa oriental de la isla

3 minutos

(Actualiza con más detalles del suceso)

Taipéi, 7 ene (EFE).- Las autoridades taiwanesas iniciaron en la noche de este martes la búsqueda del piloto de un caza de combate F-16 que se eyectó durante una misión de entrenamiento a unas 10 millas náuticas (18,5 kilómetros) al este del municipio de Fengbin, en el condado oriental de Hualien, informaron fuentes castrenses.

En un comunicado, la Fuerza Aérea indicó que el piloto, identificado como Hsin Po-yi y con rango de capitán, despegó a las 18:17 horas (10:17 GMT) desde la base aérea de Hualien para llevar a cabo una «misión rutinaria de entrenamiento» y que, en torno a las 19:29 horas, se vio obligado a eyectarse de la aeronave.

El mando castrense estableció de inmediato un centro de respuesta de emergencia y puso en marcha las labores de búsqueda y rescate, agregó el texto oficial, difundido a las 22:00 horas del mismo día.

Tras el suceso, el ministro taiwanés de Defensa, Wellington Koo, ordenó la «movilización total» de medios y efectivos navales, aéreos y terrestres, así como la coordinación con otros organismos estatales, con el fin de intensificar las operaciones de rescate.

Según la Fuerza Aérea, Hsin acumulaba 611 horas de vuelo, de las cuales 371 correspondían al caza F-16, antes del incidente del martes.

En una rueda de prensa, el organismo explicó este miércoles que el «punto luminoso» -la señal visible en los sistemas de seguimiento aéreo que permite determinar la posición y altitud de la aeronave- desapareció cuando el aparato se encontraba a unos 1.700 pies (518 metros) de altura.

El piloto advirtió por radio de que había perdido la referencia visual entre las nubes y comunicó hasta en tres ocasiones su intención de eyectarse tras comenzar a perder altitud.

Búsqueda por mar

La Guardia Costera, por su parte, desplegó nueve embarcaciones en la zona del accidente y lanzó cuatro boyas de deriva para apoyar las labores de búsqueda y rescate marítimo.

«El área del incidente se ve afectada por una masa de aire frío continental, con condiciones extremadamente adversas: vientos de fuerza 6 a 7, rachas de hasta fuerza 9 y olas de hasta 3 metros. Además, tras la caída de la noche, la temperatura descendió bruscamente», advirtió la Guardia Costera en un comunicado.

El organismo también contactó con un buque mercante que se encontraba a unas 10 millas náuticas del lugar del suceso para que colaborara en las tareas de avistamiento, y solicitó al Ministerio de Agricultura que alertara a los pesqueros que operan en la zona para que se sumaran a la búsqueda.

En la actualidad, la columna vertebral de la Fuerza Aérea de Taiwán está compuesta por los cazas F-16, de fabricación estadounidense: el Gobierno isleño adquirió 66 de estas aeronaves a EE.UU. en 2019 por unos 8.000 millones de dólares y opera actualmente más de un centenar de aparatos correspondientes a versiones más antiguas.

La principal misión de estos aviones es interceptar a las aeronaves de guerra chinas que sobrevuelan los alrededores de Taiwán, algo que sucede con cada vez más frecuencia. EFE

