Taiwán busca ampliar sus fuentes de inteligencia con una plataforma para ciudadanos chinos

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Taipéi, 14 jun (EFE).- Taiwán anunció este domingo la creación de una plataforma dirigida a ciudadanos chinos con el objetivo de ampliar sus fuentes de inteligencia sobre China, una iniciativa inspirada en prácticas de agencias de Estados Unidos, Reino Unido e Israel y que busca facilitar el envío seguro de información a las autoridades isleñas.

La Oficina de Seguridad Nacional informó en un comunicado de que ha habilitado un «canal de contacto para ciudadanos chinos» que permitirá a personas situadas tanto dentro como fuera de China continental remitir información política, militar, económica y social a través de una página web específica.

El organismo señaló que la iniciativa se inspira en las prácticas de las agencias de inteligencia de Estados Unidos, Reino Unido e Israel y tiene como objetivo diversificar las fuentes de información sobre China.

El organismo aseguró que el diseño de la plataforma presta especial atención a la seguridad y a la protección de la identidad de los usuarios, dado el nivel de vigilancia en Internet existente en China y los riesgos de ciberseguridad asociados a determinados dispositivos.

Entre las recomendaciones incluidas en la página figuran el uso de teléfonos móviles o tabletas de marcas extranjeras, la restauración de fábrica de los dispositivos, la conexión a redes wifi que no requieran registro con nombre real y la utilización de redes privadas virtuales (VPN) y navegadores desarrollados por compañías occidentales.

La oficina indicó asimismo que la información recibida será sometida a un proceso de evaluación y verificación por parte de equipos especializados, antes de iniciar cualquier contacto posterior con quienes la hayan proporcionado.

Coincidiendo con la puesta en marcha del portal, el organismo difundió un vídeo promocional generado mediante inteligencia artificial en el que un funcionario chino presencia cómo varios compañeros son investigados y desaparecen de sus puestos de trabajo, en una representación de lo que describió como un clima de inseguridad dentro del sistema.

El ente sostuvo que en los últimos años un número creciente de ciudadanos chinos se ha puesto en contacto con las autoridades taiwanesas con la intención de proporcionar información, y expresó su intención de seguir perfeccionando sus actividades de inteligencia en función de la evolución de la situación internacional y de China.

La creación de esta plataforma se produce en un contexto de creciente atención en Taiwán a las actividades de espionaje y de presunta infiltración vinculadas a China.

En los últimos meses, las autoridades isleñas han procesado y condenado a varios militares y civiles acusados de recopilar información sensible para Pekín, mientras el presidente taiwanés, Lai Ching-te, ha definido a China como una «fuerza externa hostil» y ha impulsado nuevas medidas para contrarrestar esas actividades. EFE

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