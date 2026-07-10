Taiwán cancela más de 900 vuelos y 114 trayectos de ferry ante la llegada del tifón Bavi

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Taipéi, 10 jul (EFE).- La empresa que gestiona el aeropuerto internacional de Taoyuan, principal puerta de entrada por vía aérea a Taiwán, canceló más de 900 vuelos entre este viernes y el sábado ante la inminente llegada del tifón Bavi, que también ha obligado a suspender 114 viajes de ferry entre la isla y sus archipiélagos periféricos.

En declaraciones recogidas por la agencia CNA, el presidente interino de la compañía aeroportuaria, Chen Yen-po, precisó que este 10 de julio se prevé anular 153 vuelos -140 de pasajeros y 13 de carga-, mientras que alrededor de 760 quedarán cancelados el sábado, jornada en que el temporal golpeará con mayor fuerza el territorio.

«A partir de las 04:00 del 12 de julio (20:00 GMT del sábado), cuando el tifón se aleje gradualmente, las aerolíneas reanudarán los vuelos según las condiciones climáticas», adelantó Chen, quien agregó que ya se han completado las inspecciones preventivas y reforzado las medidas de protección en las zonas clave del aeropuerto.

Por su parte, la Oficina de Puertos y Navegación del Ministerio de Transporte indicó que 14 rutas marítimas -entre ellas las que unen Taiwán con sus archipiélagos periféricos y con China- sumaron 114 cancelaciones de trayectos este viernes, de acuerdo con CNA.

A las 12:15 hora local (04:15 GMT), Bavi se encontraba a unos 657 kilómetros al este del cabo Eluanbi, en el extremo meridional de la isla, y avanzaba hacia el noroeste a una velocidad de 26 kilómetros por hora (km/h), según el último parte de la Agencia Meteorológica Central (CWA).

El temporal, que el pasado 6 de julio tocó tierra como «supertifón» en la isla de Rota, en el territorio estadounidense de las Islas Marianas del Norte (Pacífico), registra vientos máximos sostenidos de 162 km/h cerca de su centro y ráfagas de hasta 198 km/h, señaló la CWA.

El organismo ha emitido la alerta marítima y terrestre por el tifón para doce condados y regiones, incluida la capital, Taipéi, que este viernes amaneció con las escuelas, las oficinas y los mercados financieros cerrados.

Según la plataforma de seguimiento meteorológico Zoom.earth, Bavi cruzará el archipiélago japonés de las Yaeyama y el noreste de Taiwán entre la noche del viernes y la tarde del sábado, antes de alcanzar la costa suroriental de China esa misma noche, todavía con categoría de tifón.

Los tifones son fenómenos recurrentes en esta región durante los meses de verano y otoño, cuando las cálidas aguas del océano Pacífico favorecen la formación de ciclones tropicales que, en ocasiones, causan daños significativos e interrumpen el transporte y la actividad económica. EFE

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(foto) (vídeo)