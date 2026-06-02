Taiwán condecora al presidente del Senado checo por su «firme apoyo» a la isla

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Taipéi, 2 jun (EFE).- El presidente de Taiwán, Lai Ching-te, condecoró este martes al presidente del Senado checo, Miloš Vystrčil, por el «firme apoyo» que ha brindado a la isla y por su «sobresaliente contribución» a las relaciones entre Taipéi y Praga, en un contexto marcado por la oposición de Pekín a este tipo de encuentros.

En un acto celebrado en la Oficina Presidencial de Taipéi, Lai entregó a Vystrčil la Orden de la Nube Propicia, la distinción civil de mayor categoría de Taiwán que, en palabras del mandatario, simboliza el «más alto respeto y gratitud» del pueblo taiwanés hacia el político europeo.

Durante su discurso, Lai señaló que tanto Taiwán como la República Checa han vivido largos períodos bajo «regímenes autoritarios», por lo que ambas partes saben bien que la libertad «no se conquista fácilmente».

«En el futuro, Taiwán y la República Checa continuarán avanzando de la mano, del lado de la libertad y de la democracia, contribuyendo aún más a la paz, la estabilidad y la prosperidad del mundo», aseveró el presidente taiwanés, quien resaltó además su esperanza de colaborar con Praga en áreas como la medicina inteligente, la ciberseguridad y las tecnologías emergentes.

El titular del Senado checo llegó este lunes a Taiwán para una visita de cuatro días, acompañado por una delegación de unas cuarenta personas.

El único Estado europeo que mantiene relaciones diplomáticas oficiales con Taipéi es la Ciudad del Vaticano, pero muchos países de Europa Central y del Este han estrechado sus vínculos con la isla en los últimos años, especialmente a raíz de la invasión rusa de Ucrania.

China, que considera a Taiwán como una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para hacerse con su control, ya expresó el pasado fin de semana su «firme oposición» a la visita de Vystrčil, al denunciar que esta «vulnera gravemente la soberanía nacional y la integridad territorial» del gigante asiático. EFE

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