Taiwán condena a ocho meses de cárcel a nacional chino que ingresó a isla en bote inflable

2 minutos

Taipéi, 27 ago (EFE).- La Justicia taiwanesa condenó a ocho meses de prisión a un ciudadano chino que ingresó de forma ilegal a la isla a bordo de un bote inflable en mayo pasado, informó la agencia de noticias CNA.

En un fallo recogido por este medio, el Tribunal del Distrito de Taoyuan (norte) sostuvo que Song Yuankun, de 41 años y extrabajador en la provincia meridional china de Yunnan, «socavó gravemente la seguridad nacional y la integridad fronteriza de Taiwán» al entrar en el territorio sin autorización.

Song fue detenido el pasado 16 de mayo, un día después de arribar a la isla junto a su hijo de 17 años en una embarcación de goma comprada en una plataforma de compras en línea, según la acusación.

Ambos llegaron a una playa cerca de la terminal de gas natural licuado de Guantang, en el distrito de Guanyin (Taoyuan), en torno a las 17.30 hora local (09.30 GMT) del 15 de mayo.

Tras desembarcar, retiraron efectivo en un cajero automático y lo usaron para comprar la cena, pero al quedarse sin fondos se entregaron a la policía a primera hora del día siguiente.

Durante los interrogatorios, Song declaró que consideraba a Taiwán un lugar «próspero» y que deseaba que su hijo -actualmente retenido en el Centro de Detención de Taipéi a la espera de deportación- pudiera estudiar en la isla.

El episodio generó sospechas en el Gobierno taiwanés, que llegó a plantear la posibilidad de que la incursión formase parte de las operaciones de guerra cognitiva de Pekín destinadas a «perturbar la moral de la sociedad taiwanesa», ya que coincidió con la víspera del primer aniversario del mandato del presidente, William Lai.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china. EFE

jacb/vec/jrh