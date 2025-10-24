Taiwán condena a siete años y medio de prisión a un exgeneral por conspirar para China

Taipéi, 24 oct (EFE).- El Tribunal Superior de Taiwán condenó este jueves a siete años y medio de prisión al teniente general retirado Kao An-kuo por fundar una organización respaldada por China cuyo propósito era derrocar al Gobierno de la isla, informó la agencia de noticias CNA.

Según el fallo recogido por este medio, Kao y su pareja, quien también fue sentenciada a seis años y medio de cárcel, trataron de fundar una organización que pretendía lanzar ataques contra instituciones gubernamentales taiwanesas y establecer un «régimen interino» en la isla a la espera de la «anexión» por parte de China.

En 2020, el exoficial se nombró a sí mismo coordinador principal de la organización y elaboró un plan en el que describía estrategias de combate y buscaba reclutar a militares en activo y retirados, de acuerdo a la sentencia.

A partir de febrero de 2023, Kao y su pareja viajaron varias veces a China para reunirse con personal del Partido Comunista, el Gobierno y el Ejército chinos, así como para recibir instrucciones y asistencia financiera.

Sin embargo, sus intentos de crear la entidad finalmente fracasaron porque ninguno de los militares activos o retirados que contactaron aceptó participar, según el tribunal, que también ordenó la confiscación de 92.200 dólares estadounidenses y 294.700 yuanes chinos (41.352 dólares) en ganancias ilícitas.

Otros cuatro acusados en el mismo caso, de apellidos Hou, Chang, Chen y Chiu, recibieron penas de prisión de entre dos años y seis meses a seis años por colaborar con dicha organización.

El portavoz del Tribunal Superior, Wen Chia-chien, aseguró que los seis condenados sabían que China era una «fuerza externa hostil» que buscaba «socavar a Taiwán mediante amenazas militares, infiltración de inteligencia y operaciones de Frente Unido», según declaraciones recogidas por CNA.

Las Fuerzas Armadas de Taiwán han sido protagonistas de otros casos similares en el pasado: en agosto de 2024, ocho personas, entre ellas oficiales en activo, fueron condenadas a penas de entre 18 meses y 13 años de prisión por recopilar información de inteligencia para China.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949 bajo el nombre de la República de China y cuenta con unas Fuerzas Armadas y un sistema político, económico y social diferente al de la República Popular China, destacando como una de las democracias más avanzadas de Asia.

Sin embargo, Pekín considera a la isla como una «parte inalienable» de su territorio y en los últimos años ha redoblado su campaña de presión contra ella para concretar la «reunificación nacional», clave en el objetivo a largo plazo del presidente, Xi Jinping, de lograr el «rejuvenecimiento» de la nación china. EFE

