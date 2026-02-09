Taiwán condena la «dura» sentencia de 20 años de prisión contra Jimmy Lai en Hong Kong

Taipéi, 9 feb (EFE).- El Gobierno de Taiwán condenó este lunes la «dura» sentencia a 20 años de prisión impuesta en Hong Kong al magnate mediático prodemocracia Jimmy Lai, y denunció el uso «espurio» de la seguridad nacional como pretexto para «reprimir las libertades fundamentales y los derechos humanos».

En un comunicado difundido tras el fallo, el Consejo de Asuntos Continentales (MAC) de Taiwán -el organismo encargado de las relaciones con China- exigió asimismo el «cese de la persecución política» y la «liberación inmediata» de Lai, condenado por los delitos de conspiración con fuerzas extranjeras y difusión de publicaciones sediciosas.

«La severa condena impuesta a Jimmy Lai en aplicación de la Ley de Seguridad Nacional de Hong Kong no solo supone privarlo de su libertad personal y pisotear la libertad de expresión y de prensa, sino que también niega el derecho fundamental de la ciudadanía a exigir responsabilidades a quienes gobiernan», señaló la entidad.

Este caso vuelve a demostrar que, bajo el modelo de ‘un país, dos sistemas’ promovido por el Partido Comunista chino (PCCh), las libertades y derechos prometidos a los hongkoneses «han quedado reducidos a meras declaraciones formales», y el sistema judicial se ha convertido en una «herramienta de represión política y de ajuste de cuentas contra los disidentes», de acuerdo al MAC.

Los cargos impuestos al empresario incorporan además la influencia mediática y los vínculos internacionales al ámbito de actuación de la seguridad nacional, con la intención, según el Gobierno de Taipéi, de «generar un efecto disuasorio que trascienda sectores y fronteras».

«Esto no es un hecho aislado ni un caso particular de Hong Kong, sino una señal de alerta de que el PCCh está acelerando la exportación de su autoritarismo», declaró el MAC, que instó a su vez a la ciudadanía taiwanesa a «tomar como advertencia la dolorosa experiencia de Hong Kong» y a proteger su «modo de vida libre».

El veterano editor, fundador del rotativo crítico con el Gobierno chino Apple Daily, clausurado en 2021, fue declarado culpable de los citados delitos en diciembre pasado, en un juicio sin jurado que se prolongó dos años y considerado el de más alto perfil desde que Pekín impuso la Ley de Seguridad Nacional en 2020. EFE

