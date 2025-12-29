Taiwán condena las maniobras chinas y la «intimidación militar» de Pekín

Taipéi, 29 dic (EFE).- Las autoridades taiwanesas condenaron este lunes las maniobras militares lanzadas por China en torno a la isla y denunciaron lo que calificaron como una campaña de «intimidación militar» por parte de Pekín, al considerar que esas acciones «desafían el orden internacional».

La portavoz presidencial Karen Kuo afirmó en un comunicado que la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y en el Indopacífico constituyen un «amplio consenso» de la comunidad internacional, y sostuvo que los ejercicios chinos «socavan de forma flagrante la seguridad y la estabilidad regionales» y representan un «claro desafío» al derecho y al orden internacionales.

Kuo indicó que las fuerzas isleñas «están plenamente preparadas para garantizar la seguridad de la nación» y expresó su «firme repudio» a las acciones del Ejército chino, que lanzó este lunes unas maniobras alrededor de la isla con fuego real que se prolongarán hasta este martes. EFE

