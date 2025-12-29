Taiwán condena las maniobras chinas y la «intimidación militar» de Pekín

Taipéi, 29 dic (EFE).- Las autoridades taiwanesas condenaron este lunes las maniobras militares lanzadas por China en torno a la isla y denunciaron lo que calificaron como una campaña de «intimidación militar» por parte de Pekín, al considerar que esas acciones «desafían el orden internacional».

La portavoz presidencial Karen Kuo afirmó en un comunicado que la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán y en el Indopacífico constituyen un «amplio consenso» de la comunidad internacional, y sostuvo que los ejercicios chinos «socavan de forma flagrante la seguridad y la estabilidad regionales» y representan un «claro desafío» al derecho y al orden internacionales.

Kuo indicó que las fuerzas isleñas «están plenamente preparadas para garantizar la seguridad de la nación» y expresó su «firme repudio» a las acciones del Ejército chino, que lanzó este lunes unas maniobras alrededor de la isla con fuego real que se prolongarán hasta este martes.

La portavoz subrayó que, frente a las «provocaciones unilaterales» de Pekín, las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad nacional de Taiwán mantienen un seguimiento «anticipado y exhaustivo» de la situación y han adoptado «todas las medidas necesarias» para garantizar la seguridad del territorio.

«La ciudadanía puede estar tranquila», añadió.

Kuo indicó además que, en los últimos meses, la comunidad internacional ha mostrado una «gran preocupación» por lo que describió como la «expansión autoritaria» y la «presión militar» de China en la región.

En ese contexto, citó episodios recientes de «hostigamiento e intimidación» en áreas cercanas Japón y Filipinas y otros puntos que, a su juicio, han «elevado de manera unilateral la tensión regional».

La portavoz instó a Pekín a actuar con «racionalidad y moderación», a poner fin de inmediato las «provocaciones irresponsables» y a evitar «errores de cálculo» que puedan convertirlo en un «factor desestabilizador» de la paz regional.

El Ejército chino comenzó este lunes ejercicios con fuego real en varias zonas alrededor de la isla, coincidiendo con el refuerzo del apoyo militar estadounidense a Taipéi y el deterioro en las últimas semanas de las relaciones entre China y Japón por la cuestión taiwanesa.

Taiwán se gobierna de forma autónoma desde 1949, pero Pekín considera a la isla una «parte inalienable» de su territorio y no ha descartado el uso de la fuerza para lograr la reunificación, una postura rechazada por el Gobierno isleño. EFE

