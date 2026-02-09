Taiwán confía en construir una «asociación integral» con Japón tras el triunfo de Takaichi

3 minutos

Taipéi, 9 feb (EFE).- El Gobierno taiwanés felicitó nuevamente este lunes a la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, después de que se confirmara su victoria en las elecciones generales de este domingo, y expresó su deseo de elevar la relación bilateral con Tokio a una «asociación integral complementaria».

El gobernante Partido Liberal Democrático (PLD) logró un triunfo aplastante en los comicios al obtener 316 de los 465 escaños de la Cámara Baja, lo que representa una mayoría de algo más de dos tercios que, en la práctica, da vía libre a Takaichi para sacar adelante sus políticas en solitario e incluso si las rechaza la Cámara Alta.

El ministro taiwanés de Asuntos Exteriores, Lin Chia-lung, expresó sus «sinceras felicitaciones» por la «correcta culminación» de las elecciones, e instruyó a la oficina de representación de Taiwán en Japón para que, en nombre del Ejecutivo, transmita de «inmediato» sus congratulaciones a Takaichi, de acuerdo a un comunicado de la Cancillería.

El texto oficial subraya que Taiwán y Japón son «socios y amigos importantes que comparten valores fundamentales como la democracia, la libertad, los derechos humanos y el Estado de derecho», y que han gozado de unas interacciones bilaterales «estrechas y dinámicas» con «resultados fructíferos».

«En los últimos años, Japón ha instado a la comunidad internacional a prestar atención a la paz y la estabilidad en el estrecho de Taiwán, y existe un amplio consenso entre los distintos sectores políticos y sociales japoneses para apoyar la participación internacional de Taiwán y profundizar los intercambios amistosos entre ambos países», recalcó la Cancillería taiwanesa.

El Gobierno de Taipéi confía, en este contexto, en seguir profundizando la «cooperación sustantiva» con el Ejecutivo japonés y con los partidos tanto del oficialismo como de la oposición, elevar la relación bilateral a una «asociación integral y complementaria», y «trabajar conjuntamente por la paz, la estabilidad y la prosperidad de la región del Indopacífico», concluyó el comunicado.

El presidente taiwanés, William Lai, ya se había apresurado a felicitar a Takaichi en la noche del domingo, cuando tan solo se habían publicado los pronósticos de resultados.

La líder conservadora asumió el cargo de primera ministra en octubre del año pasado y sus primeros meses al frente del Ejecutivo estuvieron marcados por un notable deterioro de las relaciones con China, después de que la mandataria afirmara que un eventual uso de la fuerza de Pekín sobre Taiwán podría justificar la intervención de las Fuerzas de Autodefensa niponas.

El Gobierno chino, que todavía no se ha pronunciado por el triunfo electoral de Takaichi, calificó esas palabras de «extremadamente graves» y respondió con medidas de presión económica y cultural, entre ellas avisos de viaje, restricciones a las importaciones de productos del mar japoneses y endurecimiento de los controles a la exportación de productos de uso dual a Japón. EFE

