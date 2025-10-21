Taiwán confía en recibir sus primeros misiles antibuque Harpoon de EEUU cerca de Año Nuevo

Taipéi, 21 oct (EFE).- Taiwán confía en recibir su primer lote de misiles antibuque Harpoon de Estados Unidos a finales de este año o principios del próximo, en medio de los esfuerzos de la isla por mejorar sus capacidades defensivas frente a la creciente presión militar de China, informaron fuentes castrenses.

En una audiencia parlamentaria recogida por la agencia CNA, el jefe del Estado Mayor de la Armada, Chiu Chun-jung, afirmó este lunes que el envío llegará a tiempo para la creación, el 1 de enero de 2026, del «comando combatiente litoral», que alcanzará su capacidad operativa «crítica» en torno a julio del año próximo.

En octubre de 2020, el Departamento de Estado de EE.UU. dio luz verde a la venta a Taiwán de 100 sistemas de defensa costera Harpoon, incluidos 400 misiles de superficie, por una cuantía de 2.300 millones de dólares, en lo que supuso una de las mayores ventas de armamento a la isla aprobadas durante el primer mandato de Donald Trump (2017-2021).

Sin embargo, las trabas burocráticas y los cuellos de botella de la industria estadounidense de defensa han demorado la entrega de este y otros paquetes de armas, hasta el punto de que el valor total del material bélico que aún no ha llegado a Taiwán asciende a 21.540 millones de dólares, según las últimas estimaciones de Taiwan Security Monitor (TSM).

Estos retrasos coinciden con el recrudecimiento de las actividades militares de China en el Estrecho, lo que ha llevado al Gobierno taiwanés a proponer un aumento del presupuesto de Defensa hasta representar un 3,32 % del PIB isleño en 2026, que será utilizado, presumiblemente, para adquirir nuevo armamento estadounidense e impulsar la producción local. EFE

