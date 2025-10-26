Taiwán confirma la aparición de un brote de peste porcina africana en el centro de la isla

2 minutos

Taipéi, 26 oct (EFE).- Las autoridades taiwanesas confirmaron este sábado la aparición de un brote de peste porcina africana en una granja de la ciudad de Taichung, en el centro de la isla, aunque aclararon que por el momento no hay evidencias de que el virus se haya propagado por otras regiones.

En una rueda de prensa recogida por la agencia CNA, el ministro de Agricultura, Chen Junne-jih, anunció que el Gobierno informará del brote a la Organización Mundial de Sanidad Animal (WOAH) y a los socios comerciales de Taiwán, después de que muestras tomadas de cerdos muertos en dicha granja dieran positivo por el virus el martes.

Taiwán, que se había convertido en mayo en el único territorio de Asia libre de peste porcina africana, peste porcina clásica y fiebre aftosa, exporta carne de cerdo a varios países, entre ellos Filipinas y Singapur, con unas ventas al exterior que hasta fines de septiembre ascendían a más de 250 toneladas de carne fresca y congelada.

Du Li-hwa, director general de la Agencia de Inspección de Sanidad Animal y Vegetal (APHIA) del Ministerio de Agricultura, señaló que la isla sólo podrá recuperar el estatus de territorio libre de esta enfermedad después de tres meses sin nuevos casos, y adelantó que el Gobierno presentará una nueva autodeclaración a la WOAH en cuanto se haya contenido el brote.

Respecto a la posible escasez de carne de cerdo, Lin Nien-nong, jefe de la División de Salud Animal de APHIA, afirmó que las existencias de carne porcina suman 60.000 toneladas métricas en todo el territorio insular, suficientes para satisfacer el consumo diario de unas 2.300 toneladas métricas «durante aproximadamente un mes».

Según el Ministerio de Agricultura, el brote de peste porcina africana se originó en una granja de Taichung, concretamente en el distrito costero de Wuqi, donde entre el 10 y el 20 de octubre murieron 117 cerdos infectados presumiblemente por el virus.

Como parte de las medidas de prevención, el Ministerio anunció la prohibición del transporte y sacrificio de cerdos durante varios días, al tiempo que vetó el uso de desperdicios de comida para alimentar al ganado porcino y suspendió temporalmente las exportaciones de productos porcinos.

La peste porcina africana no afecta a los humanos, pero es altamente letal para los cerdos, con una tasa de mortalidad de hasta el 100 % en sus formas agudas. EFE

